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Haberler Gündem Bakan Yanık: 125 uzman yardımcısı alacağız
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Bakan Derya Yanık: 25 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Bakanlık merkezimizde istihdam edilmek üzere 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alımı gerçekleştirerek teşkilatımızı daha da güçlendireceğiz

Bakan Yanık: 125 uzman yardımcısı alacağız
Bakan Yanık duyurdu: 125 uzman yardımcısı alınacak
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HABERTURK.COM

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyuru yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlık merkezinde istihdam edilmek üzere 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alımı gerçekleştirileceğini belirtti.

Bakan Yanık, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Sevgili gençler; Bakanlık merkezimizde istihdam edilmek üzere 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alımı gerçekleştirerek teşkilatımızı daha da güçlendireceğiz. İlan 13.12.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısında ve bakanlığımız internet sayfasında...

BAŞVURU TARİHİ 16 ARALIK

16 Aralık 2021 tarihi itibarıyla başvuruların kabul edileceğini aktaran Bakan Yanık, "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ve aile.gov.tr adreslerinden yapılacak olan başvurular 16 Aralık itibarıyla alınmaya başlanacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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