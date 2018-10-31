SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Muhsin Dere
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Katar'daki Türk askeri üssünü ziyaret etti

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Katar'da Türk askeri üssünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu

31.10.2018 - 14:17 | Güncelleme: AA

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Katar'da Türk askeri üssünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

"Uluslararası Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı" (MILIPOL Katar 2018) kapsamında Katar'a gelen Dere, Türk askeri üssünü ziyaret etti.

Üssü gezen Dere, Tarık bin Ziyad Askeri Kışlası'ndaki Türk askerleriyle selamlaştı. Dere ayrıca yapımı devam eden askeri kışlada incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Dere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı olarak Türkiye ile Katar arasındaki ilişkileri, özellikle son dönemdeki gelişmeleri önemsediklerini söyledi.

Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye'nin, geçen günlerde Türkiye'yi ziyaret ederek, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüştüğünü hatırlatan Dere, "Bu fuar vesilesiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, hem de savunma sanayi firmalarımızın Katar'daki iş yapma potansiyelinin geliştirilmesi için bu ziyareti yapmış olduk. Katar'ın savunma şirketi Barzan ve Savunma Bakanlığı'ndaki yetkililerle de çeşitli görüşmeler yaptık." dedi.

Katarlı yatırımcıların Türkiye'de faaliyet gösterebilecekleri alanlar ve Türk savunma şirketleriyle iş birliği imkanları konusunda faydalı görüşmeler yapıldığına dikkati çeken Dere, "Öte yandan bizim hem Savunma Bakanlığına bağlı şirketlerimiz, fabrikalarımız, makine kimya endüstrimiz, hem Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerimizin buradaki kapasitelerinin yeterli düzeyde kullanılmadığını görmüş olduk." diye konuştu.

İki ülke liderlerinin 2016 yılında çeşitli hedefler belirlediğini hatırlatan Dere, 2 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmi hedefinin gerisinde olduklarını belirtti. Muhsin Dere, fuar vesilesiyle ziyaret ettikleri Katar'da söz konusu hedefleri gerçekleştirebilmek için neler yapılabileceğine dair verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Katar Başbakanı'na fuardaki Türk firmalarını ziyaretinde eşlik eden Dere, Katar Emiri'nin kardeşine ait şirketi de ziyaret ederek kendisini çeşitli yatırımlar kapsamında Türkiye'ye davet ettiklerini aktardı.

Katar İşadamları Derneği Başkanı Şeyh Faysal bin Kasım bin Muhammed Al Sani'yle de toplantı yapan Dere, Türkiye'deki yatırım ortamını ve fırsatları Katarlılara anlatarak kardeş Katar yatırımcısını Türkiye'ye davet ettiklerini kaydetti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere ayrıca, fuar dolayısıyla bir araya geldiği Pakistan İçişleri Bakanı Şehriyar Han Afridi ile ikili ilişkileri ele aldıklarını sözlerine ekledi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X