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        Haberler Gündem Bakan Yerlikaya: Gaziantep'te polis memuru Halil İbrahim Kuzgun, şehit oldu

        Bakan Yerlikaya: Gaziantep'te polis memuru Halil İbrahim Kuzgun, şehit oldu

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 Temmuz'da Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu yaralanan polis memuru Halil İbrahim Kuzgun'un, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 20:37 Güncelleme: 02.08.2024 - 20:37
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        Yaralanan polis memuru şehit oldu
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        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Halil İbrahim Kuzgun, 10 Temmuz 2024 tarihinde Gaziantep POMEM'de eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" dedi...

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        #halil ibrahim kuzgun
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