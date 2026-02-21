Canlı
        Bakan Yusuf Tekin, 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanını ziyaret etti

        Bakan Yusuf Tekin, 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanını ziyaret etti

        Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanını ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz geçtiğimiz yıl da Külliye'de Ramazan etkinlikleri bağlamında çok yoğun bir talep, çok yoğun bir katılımla bu coşkuyu yaşamıştık. Bu yıl bu coşku katlanarak arttı" diye konuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 18:08 Güncelleme: 21.02.2026 - 18:08
        'Bu yıl coşku kutlanarak arttı'
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanını ziyaret etti.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanını ziyaret edip, Milli Eğitim Bakanlığı'nın stantlarını gezdi. Stantlardaki kitapları inceleyen Bakan Tekin, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

        'OKULLARIMIZ CIVIL CIVIL'

        Bakan Tekin, tüm Müslümanların ve Türk toplumunun ramazan ayını tebrik ederek, "İnşallah sağlıkla, mutlulukla, huzurla, önce Kadir Gecesi'ne, ardından da Ramazan Bayramı’na hep beraber erişiriz. Biz geçtiğimiz yıl da Külliye'de Ramazan etkinlikleri bağlamında çok yoğun bir talep, çok yoğun bir katılımla bu coşkuyu yaşamıştık. Bu yıl bu coşku katlanarak arttı. Bu yıl biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın; okullarımızda bu duygularla, ülkesi, milleti, vatanı için fedakarlık yapabilme hissinin yaygınlaştırılması için bir dizi etkinlik başlattık. Bir genelgeyle bunu duyurduk. Şu an okullarımız cıvıl cıvıl. Ben bu etkinliklere katılan velilerimize, öğrencilerimize ve bu etkinlikleri organize eden, bu etkinlikleri hazırlayan bütün öğretmen arkadaşlarımıza, idareci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

        Ramazan ayıyla ilgili faaliyetlerine gelen eleştirilere yanıt veren Bakan Tekin, "Türk toplumunu tanımayan, Türk toplumunun değerlerini bilmeyen, Türk toplumdan uzak sırça köşklerinde yaşayan bir grup insan, ramazan etkinliğinin Türk toplumunun kültürel yapısıyla uyumlu olmadığını düşünüyor herhalde. Şuraya gelsinler baksınlar. Anadolu'da herhangi bir ile gitsinler baksınlar. Anadolu'da ramazan demek; milli birliğin, kardeşliğin, yardımlaşmanın, dayanışmanın maksimum düzeyde yaşandığı bir dönem demektir. Dolayısıyla eğer Anadolu'nun Türk toplumunun değerleriyle uyumlu olmadığını düşünenler varsa otursunlar kendilerini bir analiz etsinler" diye konuştu.

