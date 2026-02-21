Bakan Yusuf Tekin, 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanını ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanını ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanını ziyaret edip, Milli Eğitim Bakanlığı'nın stantlarını gezdi. Stantlardaki kitapları inceleyen Bakan Tekin, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

'OKULLARIMIZ CIVIL CIVIL'

Bakan Tekin, tüm Müslümanların ve Türk toplumunun ramazan ayını tebrik ederek, "İnşallah sağlıkla, mutlulukla, huzurla, önce Kadir Gecesi'ne, ardından da Ramazan Bayramı’na hep beraber erişiriz. Biz geçtiğimiz yıl da Külliye'de Ramazan etkinlikleri bağlamında çok yoğun bir talep, çok yoğun bir katılımla bu coşkuyu yaşamıştık. Bu yıl bu coşku katlanarak arttı. Bu yıl biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın; okullarımızda bu duygularla, ülkesi, milleti, vatanı için fedakarlık yapabilme hissinin yaygınlaştırılması için bir dizi etkinlik başlattık. Bir genelgeyle bunu duyurduk. Şu an okullarımız cıvıl cıvıl. Ben bu etkinliklere katılan velilerimize, öğrencilerimize ve bu etkinlikleri organize eden, bu etkinlikleri hazırlayan bütün öğretmen arkadaşlarımıza, idareci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.