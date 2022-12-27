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İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'yi teftiş eden müfettişlere ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) teftiş eden müfettişlerden birinin "sağlık" sorunları nedeniyle affını istediği, bazı haberlerde yer alan iddiaların mesnetsiz olduğu bildirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'yi teftiş eden müfettişlere ilişkin açıklama - Güncel haberler
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "İstanbul Büyükşehir Belediyesini teftiş eden müfettişlerin neden değiştirildiğine" ilişkin maksatlı yazıların yer aldığı hatırlatıldı.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu, terörle mücadelenin uzun yıllardır kararlı bir şekilde sürdürüldüğü ve söz konusu mücadelenin bazı kesimlerce farklı şekillerde engellenmeye ve akamete uğratılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Terörle mücadele bağlamında, İçişleri Bakanlığına yapılan ihbarlar üzerine Mülkiye Teftiş Kurulunun, görev alanındaki kurum ve kuruluşlarda inceleme, teftiş ve soruşturma yürütmesinin açıklama gerektirmeyecek kadar net olduğunun altı çizilerek Kurulun FETÖ, PKK/KCK ve tüm terör örgütleriyle ilgili yüzlerce soruşturma dosyasını, sorumluluk duygusuyla alnının akıyla tamamladığı belirtildi.

Mülkiye Teftiş Kurulunun, İBB'de yürüttüğü teftiş ve soruşturmalar ile ilgili defalarca açıklama yapılmasına rağmen mesnetsiz olarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik yazılar yazılmaya ve paylaşımlar yapılmaya devam edildiği vurgulanan açıklamada, İBB'de özel teftiş yürütmekle görevli bir müfettişin, görevden affını istemesinin polemik konusu yapılmaya çalışıldığının görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Bakanlık makamının 20 Aralık 2021 tarihli onayı kapsamında 5 mülkiye müfettişi, 1 ticaret müfettişi, 1 hazine ve maliye müfettişi ile 1 MASAK uzmanından müteşekkil 8 kişilik teftiş heyeti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesinde özel teftiş yürütülmüştür. Her onay kapsamında yapıldığı gibi bu onay kapsamında da görevi layıkıyla tamamlayacak sayıda müfettiş görevlendirilmiştir.

İnceleme, teftiş ve soruşturma için görevlendirme yapılırken müfettişlerin üzerindeki iş yükü ve Kurulun iş yoğunluğu dikkate alınmaktadır. Yine işin durumuna göre ilave müfettiş görevlendirmesi yapıldığı gibi müfettişlerin mazeretlerine binaen üzerlerindeki görevler de alınabilmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel teftişinde 24 Aralık 2021 tarihinde görevlendirilen ve gündeme getirilen müfettişimiz, 11 Nisan 2022 tarihli dilekçesiyle 'kendisinin ve eşinin sağlık sorunları bulunması ve tedavi süreci' gerekçesiyle teftiş görevinden affını talep etmiştir.

Müfettişimizin, İzmir çalışma grubunda görevli olduğu, tedavi ve kontrollerinin İzmir'de devam ettiği göz önünde bulundurularak bu görevden ayrılması ve teftişin diğer görevli müfettişlerce tamamlanması Kurul Başkanlığımızca uygun görülmüştür. Sağlık, eğitim veya ailevi durumlar gibi gerekçelere bağlı olarak yapılan görev değişiklikleri, yıl içinde diğer teftiş ve soruşturmalarda da uygulanmıştır."

Söz konusu müfettişin insani ve ailevi durumunun polemik konusu haline getirilmesinin ve Kurulun zan altında bırakılmaya çalışılmasının fevkalade üzüntüyle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Bu durumun, yürütülen teftişin yeri ve konusuyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Kurulumuzun olağan çalışma usulleri içerisinde yapılan rutin bir uygulamanın farklı yönlere çekilmesi ve farklı anlamlar yüklenmesi asla kabul edilemez. Mülkiye Teftiş Kurulu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görevini hukuka bağlı olarak layıkıyla yerine getirmeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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