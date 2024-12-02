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        Haberler Kültür-Sanat Bakanlıktan Nâzım Hikmet'in 'Kuvayi Milliye'siyle ilgili açıklama

        Bakanlıktan Nâzım Hikmet'in 'Kuvayi Milliye'siyle ilgili açıklama

        Nâzım Hikmet'in Kuvayi Milliye adlı eserinin Halk Kütüphaneleri'nden 'uygunsuz içerik' nedeniyle kaldırıldığı iddia edilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı konuyla ilgili açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 10:32 Güncelleme: 02.12.2024 - 10:37
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        Bakanlıktan 'Nâzım Hikmet' açıklaması
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        Çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerinden Nâzım Hikmet'in Kuvayi Milliye adlı eserinin 'uygunsuz içerik' nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Halk Kütüphaneleri'nden kaldırıldığı iddia edilmişti.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

        Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

        Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan haberlerde, Nazım Hikmet Ran’ın “Kuvayi Milliye” adlı eserinin yasaklandığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu vesileyle kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

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        Haberlere konu olan eser Nazım Hikmet Ran’ın “Kuvayi Milliye” adlı eseri değil; Nazım Hikmet’in “Kuvayi Milliye Destanı” şiirini çizgilerle anlatan Nuri Kurtcebe’ye ait bir çizgi roman versiyonudur.

        Söz konusu kitapta cinsel içerikli tasvirlerin yer aldığı sayfalar bulunmaktadır. Bu nedenle kitabın her yaş grubundan vatandaşlarımızın faydalandığı kütüphanelerimizin genel erişim alanında bulundurulması uygun görülmemiştir.

        Eser, çocukların erişim sağlamayacağı bir şekilde kütüphanelerimizde yer almaya edilmeye devam etmektedir.

        Nazım Hikmet’in şiirlerinin yer aldığı “Kuvayi Milliye” veya “Kuvayi Milliye Destanı” başlıklı eserlerin farklı baskıları başta olmak üzere Nazım Hikmet’e ait onlarca eserin binlerce nüshası kütüphanelerimizde herkes tarafından erişilebilir ve ödünç alınabilir durumdadır.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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        #Nazım Hikmet
        #Kuvayi Milliye
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