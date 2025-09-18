Bakanlıktan obezite ve dijital bağımlılığa karşı akademi

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan akademi programlarını anlattı.

Demirkol, "koruyan, geliştiren ve üreten sağlık" modeliyle yürütülen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı kapsamında, vatandaşın sağlığını koruyucu faaliyetlerde bulunduklarını, Türkiye'de sayıları 350'ye yaklaşan Sağlıklı Hayat Merkezlerinde psikolog, diyetisyen, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı ve fizyoterapistlerle 81 ilde ücretsiz sağlık hizmeti verdiklerini belirtti.

Sağlıklı Hayat Merkezlerini hayatın merkezine yerleştirmeye çalıştıklarını ifade eden Demirkol, "Sağlıklı Hayat Merkezlerinde yapmış olduğumuz faaliyetlere yeni bir akademi çalışmasıyla devam ediyoruz" dedi.

Demirkol, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde, ilk dersini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun verdiği Sağlıklı Hayat Akademileri açıldığını anımsatarak, şu ana kadar akademilerden 120 bin kişinin mezun olduğunu söyledi.

Sağlıklı Hayat Akademisinde yürütülen çalışmaların sağlık okuryazarlığının artmasına büyük katkı sağladığına işaret eden Demirkol, "Akılcı ilaç kullanımı, kanser taramalarının neden yapılması gerektiği, aile hekimlerimizin ve sağlıklı hayat merkezlerinin görevlerine kadar bu akademilere katılan vatandaşlarımızın öğrendiklerini çevrelerine de aktaracakları çok önemli bir akademi eğitimini de almış oluyorlar" diye konuştu.

Doç. Dr. Demirkol, sözlerine şöyle devam etti: "Sağlıklı Hayat Akademilerinde yeni bir programımız başlıyor. Bu akademi programımız 0-18 yaş arasındaki çocuklarımızı kapsıyor. Bu kapsamda, bu akademilerimizi üç ayrı başlıkta faaliyete almış oluyoruz. Birincisi bebek, ikincisi çocuk, üçüncüsü de genç akademilerimiz. 81 ilimizde ilk başta bebek akademilerimizi hizmete geçirdik. İlk derslerini bu hafta içerisinde almış oldular."

0-2 yaşında bebeğe sahip anne ve babaların yanı sıra anneanne, babaanne ve dedelerinin de akademi programlarına katılabileceğini aktaran Demirkol, "Sağlık profesyonellerimizle birlikte bu akademilerde destek veriyoruz. Sağlıklı bir bebek nasıl büyütülür? Anne sütünün önemi, bağışıklama gibi 0-2 yaş arasındaki bebeklerimize daha sağlıklı nasıl bakabiliriz? Anne ve baba bebek büyütürken birbirlerine nasıl destek olur? Kardeş kıskançlığı gibi birçok konuda biz doğru bir şekilde bebeğimizi büyütmeyi tüm ailelerimize öğretmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

BEBEK AKADEMİLERİ 81 İLDE FAALİYETE GİRDİ

Demirkol, bebek akademilerinin bu hafta itibarıyla tüm Türkiye'de başladığını belirterek, "81 ilimizde il sağlık ve ilçe sağlık müdürlüklerimizde bebek akademilerimiz artık faaliyete girdi. Çok yakın zamanda 2-12 yaş arasında çocuklarımız için okul dersleri, evde sağlıklı bir iletişim, dijital bağımlılık ve obezite gibi birçok konuda eğitim vereceğimiz çocuk akademilerimiz de başlayacak. Çocuk akademileri hem çocuklarımızın hem de anne, babalarının katılacağı bir eğitim modeli olacak."