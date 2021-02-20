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HaberlerGündem3. Sayfa'Bakım merkezinde şarkı söyletip işkence ettiler' iddiası mahkemede! - Haberler
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Bakım merkezindeki işkence iddiasıyla ilgili davaya devam edildi

ZonguldaK'ın Alaplı ilçesinde, 2014 yılında özel bakım merkezinde yatılı kalan engelli hastalara kötü muamele yapıldığı ve şiddet uygulandığı iddiasıyla 2019 yılında başlayan davada 12 kişinin tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

'Bakım merkezinde şarkı söyletip işkence ettiler' iddiası mahkemede! - Haberler
"Şarkı söyletip işkence ettiler"
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DHA

Alaplı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014 yılında yatılı bakım merkezinde engellilere yönelik şiddet ve taciz görüntülerinin ortaya çıkması üzerine başlattığı soruşturmada, bakım merkezinde kalan 1'i kadın, 5 engelliye şiddet uygulandığını tespit etti.

Soruşturmanın ardından S.D. ve çalışanlarından oluşan 12 kişi hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, bakım merkezinde yatan engelli hastalar K.Y., S.Ş., E.K., C.E. ve M.B.'ye değişik tarihlerde darp ve şiddet uygulandığı iddiasıyla şüpheliler bakım merkezi sahibi S.D., çalışanlar B.Ç., D.D., H.Y., H.K., H.Y., M.K., N.Ş., R.G., S.H., T.M. ve Y.Y. hakkında 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

'İNTİKAM İÇİN ÇALIŞANLARA GÖRÜNTÜLERİ ÇEKTİRDİ' İDDİASI

Ayrıca D.D.'nin görüntüler karşılığında bakım merkezi sahibi S.D.'den para istediği iddiasıyla 'şantaj' suçundan cezalandırılması talep edildi. S.D. ifadesinde, işten çıkardığı D.D.'nin kendisinden intikam almak için çalışanlara şiddet görüntüleri çektirdiğini ve görüntüler karşılığında kendisinden para istendiği iddia etti.

'ŞİİR VE ŞARKI SÖYLETEREK İŞKENCE ETTİ'

İddianameye delil olarak giren görüntülerde ise çalışanların engelli hastalara şiir ve şarkı söyletmesi, darbederek şiddet uygulaması yer aldı.


Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne Temmuz 2019'da görülmeye başlayan duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden konuyla ilgili müzakere yazısı için ertelendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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