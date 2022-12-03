KOŞU BANDI

Koşu bandı hayatımıza 1818 yılında İngiliz mühendis Sir William Cubitt tarafından girdi. Koşu bandının üretim amacının, sağlıklı yaşam sağlamak ya da yağ yakmak olmadığı ve adeta bir işkence cihazı olarak tasarlandığı düşünülüyor. İlk koşu bandı, aslında kendi etrafında dönen dev bir cıvataya benziyordu. Bir düzine mahkum, koşarak bu cıvatayı döndürüyorlardı. Onların bu hareketi, buğdayların öğütülmesi, suyun çekilmesi ya da madenlerin havalandırması için gereken enerjiyi sağlıyordu. Bu durumda ise mahkumlar hariç herkes kârlı çıkıyordu.