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Önceden ne için kullanıldığını öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!

Teknolojinin ve yaşam standartlarımızın değişmesiyle yapılan icatların kullanım şekilleri de farklılık gösteriyor. Geçmiş dönemlerde farklı amaçlar ile üretilmiş eşyalar günümüzde çok farklı amaçlarla kullanılabiliyor. İşte önceden ne için kullanıldığını öğrendiğinizde çok şaşıracağınız 15 farklı icat...

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  • Bakın aslında ne için üretilmişti? Bugünkü kullanımından çok farklı amaçlarla üretilmiş ürünler: Daha önce çok farklı amaçlarla kullanılan 15 icat

    Kullandığımız bazı ürünler piyasaya sunulduğu dönemlerde farklı amaçlar taşıyordu. Günlük hayatın birer parçası haline gelen çoğu ürün aslında tesadüfen veya yan etkileri dolayısıyla farklı şekilde kullanılmaya başlandı. İşte bugünkü kullanımından çok farklı amaçlarla üretilmiş ürünler...
  • Bakın aslında ne için üretilmişti? Bugünkü kullanımından çok farklı amaçlarla üretilmiş ürünler: Daha önce çok farklı amaçlarla kullanılan 15 icat

    DÖVME MAKİNESİ

    Günümüzde dövme yapmak için kullanılan dövme makineleri aslında elektrikli kalem olarak ortaya çıkmıştı. Thomas Alva Edison tarafından icat edilen elektrikli kalem tasarımı aslında belge ve formları kolay kopyalamak amacıyla üretilmiştir.  Samuel O'Reilly, elektrikli kalem olarak bilinen bu aleti modernize bir hale getirdi ve dövme yapmak için kullanmaya başladı. Üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen O'Reilly’nin yaptığı bu tasarım çok fazla değiştirilmeden kullanılmaya devam ediyor. 
  • Bakın aslında ne için üretilmişti? Bugünkü kullanımından çok farklı amaçlarla üretilmiş ürünler: Daha önce çok farklı amaçlarla kullanılan 15 icat

    SAKIZ

    Eski Yunanların ve Kızılderililer'in ağaçlardan elde ettikleri sakızları baharatlayarak çiğnedikleri bilinse de ucuzluğu ve popülerliği ile günümüzde sıklıkla tüketilen sakız aslında endüstriyel alanda kullanımı için yeni ve dayanıklı bir kauçuk geliştirmek isteyen bilim insanları tarafından icat edilmiştir. 
  • Bakın aslında ne için üretilmişti? Bugünkü kullanımından çok farklı amaçlarla üretilmiş ürünler: Daha önce çok farklı amaçlarla kullanılan 15 icat

    POŞET ÇAY

    Birçok kaynak, poşet çayın ipek poşetlere paketlenmiş olarak Amerikalı çay ve kahve ithalatçısı Thomas Sullivan tarafından icat edildiğini iddia etmektedir. Müşterileri tarafından beğenildiği iddia edilen çay, yararlı ve pratik bulundu ve satışları hızla yükseldi. 
  • Bakın aslında ne için üretilmişti? Bugünkü kullanımından çok farklı amaçlarla üretilmiş ürünler: Daha önce çok farklı amaçlarla kullanılan 15 icat

    MİKRODALGA

    Mikrodalgalarla pişirme fikri ilk kez Percy Spencer tarafından, radar olarak kullanılması planlanan "magnetron"un keşfedilmesiyle 1945'li yıllarda başlamıştır. Percy Spencer, radar dalgaları ile deney yaparken cebindeki çikolatanın erimesi ile mikrodalga enerjisinin yiyecekleri ısıtabildiğini keşfetti. 1947'de bu buluşunun patentini almış ve ilk mikrodalga fırını 1,8 metre boyunda ve 340 kg ağırlığında olarak tasarlamıştır.
  • Bakın aslında ne için üretilmişti? Bugünkü kullanımından çok farklı amaçlarla üretilmiş ürünler: Daha önce çok farklı amaçlarla kullanılan 15 icat

    KALP PİLİ

    Kalp pili bilim insanları tarafından geçmiş dönemlerde kalp sesini dinlemek amacıyla icat edilmiştir. İsveç'te 1958 yılında mühendis Rune Elmqvist'in geliştirdiği kalp düzenleyici ise ilk kez insan vücudu içine yerleştirilen kalp pili olmuştur.
  • Bakın aslında ne için üretilmişti? Bugünkü kullanımından çok farklı amaçlarla üretilmiş ürünler: Daha önce çok farklı amaçlarla kullanılan 15 icat

    OYUN HAMURU (PLAY-DOH)

    1930'lu yıllarda Ohio'da bulunan ve el sabunu, şampuan ve vücut bakım ürünleri üreten Kutol Products isimli şirket, ev temizlik ürünleri de üretiyordu. O yıllarda kullanılan kömür nedeniyle birçok evin duvarlarında kömür tozları bulunuyordu. Kutol Productions, insanların duvar kağıtlarına zarar vermeden bu kömür tozlarını temizleyebilmeleri için şu anda Play-Doh olarak bildiğimiz yapışkan hamurları üretti. Temizlenen duvar kağıtlarının çıkmasıyla amacını yitiren oyun hamurları günümüzde özellikle çocuklar için güzel bir aktivite aracı oldu. 
  • Bakın aslında ne için üretilmişti? Bugünkü kullanımından çok farklı amaçlarla üretilmiş ürünler: Daha önce çok farklı amaçlarla kullanılan 15 icat

    KETÇAP

    Likopen açısından zengin bir kaynak olan ketçap 1830'lu yıllarda ilaç olarak satılmaktaydı. Günümüzde ise ketçap genellikle patates kızartması, hamburger, sandviç, makarna ve kızartılmış veya ızgara et ile birlikte kullanılmaya başlayan ketçap yemeklerimizin yanında vazgeçilmez bir sos olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • Bakın aslında ne için üretilmişti? Bugünkü kullanımından çok farklı amaçlarla üretilmiş ürünler: Daha önce çok farklı amaçlarla kullanılan 15 icat

    SİYAH ELBİSELER

    Siyah elbiseler özelikle 1920'li yıllara kadar yas tutan insanların sembolüydü. 1926 yılında Coco Chanel, Vogue tarafından "Chanel's Ford" olarak isimlendirilen ünlü bir elibise tasarladı. O tasarımın sonrasında siyah elbiseler yasın sembolü olmaktan çıkarak modanın vazgeçilmez trendlerinden biri haline geldi. 
  • Bakın aslında ne için üretilmişti? Bugünkü kullanımından çok farklı amaçlarla üretilmiş ürünler: Daha önce çok farklı amaçlarla kullanılan 15 icat

    KOŞU BANDI

    Koşu bandı hayatımıza 1818 yılında İngiliz mühendis Sir William Cubitt tarafından girdi. Koşu bandının üretim amacının, sağlıklı yaşam sağlamak ya da yağ yakmak olmadığı ve adeta bir işkence cihazı olarak tasarlandığı düşünülüyor. İlk koşu bandı, aslında kendi etrafında dönen dev bir cıvataya benziyordu. Bir düzine mahkum, koşarak bu cıvatayı döndürüyorlardı. Onların bu hareketi, buğdayların öğütülmesi, suyun çekilmesi ya da madenlerin havalandırması için gereken enerjiyi sağlıyordu. Bu durumda ise mahkumlar hariç herkes kârlı çıkıyordu.
  • Bakın aslında ne için üretilmişti? Bugünkü kullanımından çok farklı amaçlarla üretilmiş ürünler: Daha önce çok farklı amaçlarla kullanılan 15 icat

    YASTIK

    Yastığın tarihi M.Ö. 7.000’li yıllara kadar dayanıyor. Mezopotamya'da kullanılmaya başlanan ilk yastık şu an kullandığımız ürünlere göre biraz farklı bir malzeme seçilerek taştan yapılmıştır. Taş yastıkların amacı uyku esnasında konfordan ve destekten çok yüzü böceklerden korumakmış. Zaman içinde değişim geçiren yastıklar günümüzde dolgu malzemeleri ve kuş tüylerinden üretilmektedir.
  • Bakın aslında ne için üretilmişti? Bugünkü kullanımından çok farklı amaçlarla üretilmiş ürünler: Daha önce çok farklı amaçlarla kullanılan 15 icat

    AĞIZ BAKIM SUYU

    Günümüzde ağız bakım suyu olarak kullanılan bu ürün Joseph Lawrence tarafından antiseptik olarak piyasaya sürülmüştür. Asıl amacı ise cerrahi aletleri temizlemek olan ürün 1920'lerden beri güçlü, mikrop öldürücü sıvı, kötü nefes giderici olarak kullanılmaya başlanarak piyasaya sunulmuştur. 
  • Bakın aslında ne için üretilmişti? Bugünkü kullanımından çok farklı amaçlarla üretilmiş ürünler: Daha önce çok farklı amaçlarla kullanılan 15 icat

    TOPUKLU AYAKKABILAR

    Romalılar tarafından aktörler için ahşap ve mantardan yapılan platform tabanlı ayakkabı üretilmiştir. 1600'lü yıllarda ise, topuklular at sürerken ayakları üzengide tutmaya yardım etmesi için erkek ayakkabılarında kullanılmıştır. Şıklık için tasarlanan ilk ayakkabı ise 1533 yılında üretilmiştir. 
  • Bakın aslında ne için üretilmişti? Bugünkü kullanımından çok farklı amaçlarla üretilmiş ürünler: Daha önce çok farklı amaçlarla kullanılan 15 icat

    POST-IT

    Her şey 1968 yılında, Dr. Spencer Silver’ın, yüzeylere hafifçe yapışan, ancak kolaylıkla çıkarılıp yeniden farklı yerlere yapıştırılabilen eşsiz bir yapışkan bulması ile başladı. Bu yeni yapışkan Silver’ın meslektaşı Art Fry’ın Post-it Not fikrini bulmasıyla tüketiciler için pratik bir uygulamaya dönüştü.
  • Bakın aslında ne için üretilmişti? Bugünkü kullanımından çok farklı amaçlarla üretilmiş ürünler: Daha önce çok farklı amaçlarla kullanılan 15 icat

    BALONCUKLU NAYLON

    Baloncuklu naylon veya pat-pat olarak geçen ürün 1957 yılında Amerikalı mühendisler Alfred Fielding ve Marc Chavannes tarafından icat edildi. Yıkanabilir bir duvar kağıdı üretmek isteyen mühendisler, iki plastik duş perdesini birbirine yapıştırmak istedi. Mühendisler bunu yaptıktan sonra yapıştırılan iki duş perdesi arasında hava boşlukları oluştu ve bu da planlarını alt üst etti. Fikir başarısız olsa da şimdilerde bu malzeme paketleme materyali olarak kullanılıyor.
  • Bakın aslında ne için üretilmişti? Bugünkü kullanımından çok farklı amaçlarla üretilmiş ürünler: Daha önce çok farklı amaçlarla kullanılan 15 icat

    VAZELİN

    Kimyager Robert A. Chesebrough, 1859 yılında Pensilvanya'da yeni bulunan petrol kuyularına gittiğinde bir maddenin işçilerin ayaklarına yapıştığını gördü. Chesebrough bu maddeyi kavanozlara doldurarak New York'a döndü. Üstünde aylarca çalışarak petrolden ayrıştırdığı maddenin vücuttaki yaraları iyileştirdiğini gördükten sonra 1870'te "Vazelin Petrol Jeli" ismiyle piyasaya satışa sundu. Günümüzde ise vazelin tedaviden ziyade kozmetik cilt bakımında kullanılmaktadır.

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