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        Haberler Gündem İstanbul Bakırköy'de konteyner gemisi karaya oturdu | Son dakika haberleri

        Bakırköy'de konteyner gemisi karaya oturdu

        İstanbul Bakırköy'de Liberya bayraklı konteyner gemisi karaya oturdu. 188 metre uzunluğundaki gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 12:38 Güncelleme: 15.03.2025 - 12:38
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        Konteyner gemisi karaya oturdu
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        Bakırköy'de karaya oturan Liberya bayraklı konteyner gemisini kurtarma çalışması başlatıldı.

        Ahırkapı demir sahasında, 188 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı MSC Rhiannon isimli konteyner gemisi karaya oturdu.

        Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

        Geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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