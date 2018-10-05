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Baksı Kültür Sanat Vakfı 6. Öğrenci Sanat Şenliği gerçekleşti!

Baksı Kültür Sanat Vakfı 6. Öğrenci Sanat Şenliği coşkuyla gerçekleşti. Yüzlerce genç sanatçı adayını, kültür sanat dünyasının önemli isimleriyle buluşturan 6. Baksı Öğrenci Sanat Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Yetenekli öğrencilerin eserlerinin sergilendiği şenlikte 30 öğrenci eğitim desteği kazandı

05.10.2018 - 10:58 | Güncelleme:

Uluslararası ödüllere sahip Baksı Müzesi sıradışı bir etkinliğe daha imza attı. 2013 yılından bu yana geleneksel hale gelen 6. Baksı Müzesi Öğrenci Sanat Şenliği büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Şenlik açılışına Bayburt, Erzurum ve Trabzon’dan yüzlerce genç sanatçı adayı öğrenci, Türkiye’nin önemli kültür sanat insanlarının yanı sıra devlet protokolünden üst düzey isimler de katıldı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş de şenlik heyecanına ortak oldu.

Baksı Müzesi’nin bir başarı hikayesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, “Gerçekleştirdiği etkinliklerle müze olma vasfını fazlasıyla aştı. Baksı Müzesi artık bir yaşam merkezi, değerler merkezi, sanat ve kültür merkezi haline geldi” dedi. Ağbal, “Hüsamettin Hoca’mızın ve değerli eşlerinin adeta hayatlarını buraya vakfetmeleri nedeniyle huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Baksı Müzesi global düzeyde bir marka haline geldi. Türkiye olarak iftihar ettiğimizi büyük bir sivil inisiyatiftir. Baksı Müzesi inşallah Türkiye’nin markası haline gelmiş olacak. Bugün burada sunduğunuz fırsatla öğrencilerimizin hayal dünyalarını göreceğiz. Onlar ifade ettikçe; buradan bilim, sanat, kültür çıkacak. İlerleme buradan başlayacak” diye konuştu.

Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ise yetenekli çocukları tespit edip destekleyerek dünya sanat dünyasına kazandırma hedefiyle yola çıktıklarını kaydederek, “Büyük mücadeleler vererek bir şeyleri hak etmeye çalıştık. Bu yıl Baksı Müzesi Çocuk Sanat Şenliği altıncı yılına girdi. Yüzden fazla öğrenciye burs verdik. Son derece mutluyum” dedi. Prof. Dr. Koçan şöyle devam etti:“Baksı Müzesi aslında destansı bir yürüyüşü yapan bir adamın ve onu takip eden oğlu, oğlunun eşi ve onları takip eden iyi niyetli insanların projesidir. Bu coğrafyanın kültürel geleneklerine sahip çıkacağız. Yaptığımız yenilikleri mümkünse de bu gelenekle ilişkilendireceğiz. Böylece bizim burada olmamızın bize verdiği özgünlük şansını kullanmış olacağız. Bu müzecilik ve akademik açıdan yeni sayılabilir. Baksı Müzesi işte bu. Bunun için de kadını ve çocuğu merkeze koyduk. Bayburt’ta kadınların ürettikleri, birlikte yaşadıkları büyük bir merkez inşa edeceğiz. Bunun için Baksı salt olarak sergi açan bir müze değil; içinde bulunduğu toplumun değerler dünyasına sahip çıkan, ekonomisini de endişe edinen ve ona katkıda bulunmak isteyen bir kurumdur.”

Konuşmaların ardından, 6. Baksı Müzesi Öğrenci Sanat Şenliği kapsamında yetenekli öğrencilerin eserlerinin yer aldığı sergi tüm davetlilere açıldı. Sanatçı adayı çocuklar Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ve protokolle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Şenlik kapsamında 30 yetenekli öğrenci eğitim bursu almaya hak kazandı. Bu öğrencilerden 22 kız çocuğuna eğitim bursu sağlandı.

 

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