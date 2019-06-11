Ressam İbrahim Balaban, 9 Haziran'da 98 yaşında hayata veda etti. Usta sanatçıya, son yolculuğuna uğurlanmadan önce Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde bir veda töreni düzenlendi.

Törene İbrahim Balaban'ın oğlu Hasan Nâzım Balaban, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kani Beko, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Tekirdağ Süleymanpaşa eski Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Bedri Baykam, Nebil Özgentürk, Rutkay Aziz, Nur Süer, Turgay Fişekçi ve birçok sanatçı dostu ile sevenleri katıldı.

Nazım Alpman'ın sunuculuğuyla başlayan törende Nebil Özgentürk'ün hazırladığı İbrahim Balaban belgeseli ve Reis Çelik'in çektiği 'Balaban' adlı kısa film gösterildi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Bedri Baykam, Ekrem Eşkinat, Turgay Fişekçi ve oğlu Hasan Nâzım Balaban usta sanatçıya dair birer konuşma yaptı. Anılar paylaşıldı, ustaya saygı dile getirildi. Şişli Camii'nde kılının cenaze namazından sonra İbrahim Balaban'ın naaşı defnedilmek üzere doğduğu Bursa Seçköy'e götürüldü.

İBRAHİM BALABAN KİMDİR?

1921'de Bursa - Seçköy, Osmangazi'de dünyaya geldi. Doğduğu köyün 3 yıllık okulunda eğitim gördü. 1937'nin son günlerinde, henüz 16 yaşındayken hint keneviri yetiştirmek suçundan cezaevine girdi. Cezaevinde kendini avutmak için resim çizmeye başladı. Resimlerini zeytinyağına batırdığı renkli kalemlerle yapıyordu. Altı ay hapis ve 16 bin lira da para cezasına çarptırılmıştı; ancak para cezasını ödeyemeyince, para cezası üç yıl mahkûmiyete çevrildi. Cezasının bitmesine çok az bir zaman kala dört mahkûmun saldırısına uğrayan Balaban, cezaevinden çıktıktan sonra evlendiği gün düğün evini basan hasmını öldürdü ve yeniden cezaevine girdi. 1942 ile 1944 ve 1947 ile 1950 yılları arasını Bursa Cezaevi'nde geçirdi.