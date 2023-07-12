Balatlar Yapı Topluluğu'nda yeni sezon kazısı başladı

Anadolu'da bu tarz önemli villa tarzı mozaikler çok sayıda değil. O açıdan Sinop çok şanslı. Yine erken Bizans dönemi mezar mozaiklerimiz var. Onların restoreleri tamamlandı. İnşallah onların üzerine koruyucu çatı ve gezi yolları yapılacak. Onarım ve restorasyon çalışmalarımız bu şekilde devam edecek."

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Köroğlu, yaptıkları kazının bilimsel açıdan birçok döneme ışık tuttuğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Burada klasik ve Helenistik dönemin yapı kalıntıları var. Onları belirledik. Devasa imparatorluk hamamının bölümlerini belirledik. Sonra Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kentin önemli kiliselerinin burada bulunduğunu belirledik. Kent tarihi ile paralel giden bir yapılaşma var, onları ortaya çıkardık. Tabii tarihsel açıdan çok önemli. Biz sadece tarih kitaplarında görüyorduk bu tarz tabakalaşmayı. Hangi kültürler gelmiş geçmiş, onların kalıntılarını bulduk. O anlamda çok önemli. Ekip üyesi arkadaşlarım çok kaliteli yayımlar yapmaya başladı. Onlar sayesinde de tanıtılmaya başlandı dünyadaki ve Türkiye'deki bilim alanlarında."