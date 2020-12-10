Balığın Yanına En İyi Ne Gider?

Balık omega 3 açısından çok zengin bir besindir. Haftada iki defa balık tüketmek sağlığımız açısından çok faydalıdır. Balığın yanına en iyi ne gider sorusuna cevap olarak birçok tarif yazabiliriz. Bunlardan bir kaçını örnek verirsek acılı ezme, şakşuka, humus vb. Ben sizlere salata tarifi vereceğim. Balığın yanına en başta güzel besin değeri yüksek bir salata iyi gider diye düşünüyorum. Hadi gelin hep birlikte bu salata tarifimiz yapmaya başlayalım.

Narlı Roka Salatası için gerekli malzemeler:

• 1 adet Nar

• 1 orta boy soğan

• 3-4 adet domates

• Yarım limon

• Yarım çay bardağı zeytinyağı

• 2 yemek kaşığı nar ekşisi

• 2 adet beyaz biber 1 demet roka

• Tuz

Narlı Roka Salatasının yapılışı:

• Öncelikle iyice yıkadığımız rokaları doğramakla işe başlayalım.

• Soğan ve domatesleri yatay şekilde ince olacak şekilde doğrayalım.

• Ayrı bir kâsede zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi, beyaz biberi ve tuzu karıştıralım.

• Ayrı bir salata kâsesine doğramış olduğumuz roka, soğan, domates ve narı ilave ederek karıştıralım.

• Sosumuzu da üzerine ilave ederek salatamızı servise sunalım.

• Arzuya göre üzerine ceviz, badem ya da dolamlık fıstık ilave edebilirsiniz.

• Afiyet olsun…