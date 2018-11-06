SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Balık avlayan su samuru
YAŞAM
Haberler > YAŞAM

Balık avlayan su samuru ilgi odağı oldu

Nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen su samuru, Sinop'un Erfelek ilçesinde bir gölette balık avlarken görüntülendi

06.11.2018 - 10:16 | Güncelleme: AA

Dünyada nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen ve koruma altında bulunan su samuru, Sinop'ta balık avlarken görüntülendi.

AA'nın haberine göre Erfelek ilçesindeki Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı içinde bulunan bir gölette balık avladığı sırada tabiat parkında görevli bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenen su samuru, çevredekilerin de ilgi odağı oldu.

Görüntülerde yaklaşık 10 dakika süreyle gölette kalarak balık avladığı görülen su samuru daha sonra gözden kayboluyor.

BÖLGEDE VARLIKLARI GİDEREK ARTIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, su samuru popülasyonunun bölgede son yıllarda artış göstermesinin sevindirici bir gelişme olduğu vurgulandı.

Su samurlarının korunan türler arasında olduğuna işaret edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Nehir ve göl kıyılarında kazdıkları çukurlarda yaşayan su samurları, sansargiller familyasından etçil memeliler arasında yer alıyor. Karada olmasına rağmen girişleri su altında olan yuvalarının içlerini kuru yaprak ve yosunlarla döşerler, havalandırma deliği bırakırlar. Suda yavrular, suda uyur ve suda beslenirler, karaya seyrek çıkarlar. Bölgemizde varlıklarının olduğunu bilmek ve giderek artması memnuniyet vericidir. Su samurları, ekolojik dengenin korunması açısından da çok önemlidir. Çünkü su samurları, temiz sularda yaşarlar ve hastalıklı balıkları yiyerek beslenirler. Su samurlarının bölgemizde var olması aynı zamanda akarsularımızın temiz olduğu anlamını taşımaktadır. Bu da bir başka memnuniyet verici durumdur."

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X