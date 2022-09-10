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Balık Dolunayı etkileri nedir? İşte 10 Eylül 2022 Balık Dolunayı burçlara etkisi

Balık Dolunayı 10 Eylül Cumartesi günü gerçekleşiyor. Duygusal ve hassas bir sürecin içine gireceğimiz bu Balık Dolunayı etkileri 10 gün sürecek. Astroloji meraklıları için Balık Dolunayının burçlara ve genel etkisini bir araya getirdik. Peki, Balık Dolunayı ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte 10 Eylül 2022 Balık Dolunayı burçlara etkisi

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  • Balık Dolunayı etkileri: İşte 10 Eylül 2022 Balık Dolunayı burçlara etkisi nedir?

    Balık burcunda gerçekleşecek olan eylül dolunayı bugün etkisini göstermeye başlayacak. Astroloji severler dolunay öncesi Balık Dolunayı etkilerini araştırıyorlar. Korhan Kılınçkaya, 10 Eylül 2022 Balık Dolunayı ve burçlara etkilerini kaleme aldı. İşte bugün gerçekleşecek 10 Eylül Balık Dolunayı burçlara etkileri  
  • Balık Dolunayı etkileri: İşte 10 Eylül 2022 Balık Dolunayı burçlara etkisi nedir?

    BALIK DOLUNAYI NE ZAMAN?

    10 Eylül saat 12.59’da Balık burcunun 17 derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Bu dolunayın etkileri ise 10 gün boyunca sürecek.

    Dolunaylar açığa çıkma, farkındalık, değerlendirmeler ve sonuçların alındığı zamanlardır. Bu dönemde bu sonuçlar ve değerlendirmeler Balık burcu hatta Balık-Başak aksı karakteristiğinde yaşayacağız anlamına geliyor. Balık burcu hassasiyet, fedakârlık, iyileşme, duygusal konular, mistik, kapalı konular ile alakalıdır. Bu dönemde haritamızda Balık hangi evimize düşüyorsa bazı bitişler, sonlanmalar, psikolojik ve duygusal olarak yorabilecek bazı hassasiyetler olabilir.
  • Balık Dolunayı etkileri: İşte 10 Eylül 2022 Balık Dolunayı burçlara etkisi nedir?

    BALIK DOLUNAYI ETKİLERİ

    An derecesi An haritasının 10. Evine hatta tam tepe noktasına kavuşum yapmakta bu da bu Dolunayın oktavını oldukça yüksek yaşayacağımız anlamına geliyor. Ayrıca an haritasının yükselen burcu Balık burcuyla Jüpiter’i yönetici gezegen olarak paylaşan Yay.

    Bu durumda haritanın neredeyse tüm gezegenleri belli şekilde önem kazanıyor. Jüpiter Merkür ile karşıtlık açı yapar durumda, bu da bu dönemde hayat görüşü, hayat felsefesi gibi konularda birtakım fikir ayrılıkları yaşayabileceğimize, iletişimsel problemlerle karşılaşabileceğimize işaret ediyor ki Merkür’de durağan durumda, retro yapmaya hazırlanıyor.
  • Balık Dolunayı etkileri: İşte 10 Eylül 2022 Balık Dolunayı burçlara etkisi nedir?

    An derecesini etkileyen gezegenler ise Neptün, Uranüs ve Mars. Balık etkili dolunay Neptün ile Balık etkisini katlamış durumda ki bu da bu dönemde biraz kaçışa meyledebileceğimize, tembellik yapabileceğimize, yanlış anlama/anlaşılma kurbanı olabileceğimiz bir dönemi gösterebilir. Uranüs’ten gelen uyumlu açılar da Balık hayal gücü ile birleşince bu dönemin kaçışlar olduğu kadar eğlenceli, farklı ve yaratıcı olabileceği anlamına da geliyor.
  • Balık Dolunayı etkileri: İşte 10 Eylül 2022 Balık Dolunayı burçlara etkisi nedir?

    Bu dönemin en tehlikeli açısı yine Mars’ın an derecesine yaptığı kare açı olacak ki bir önceki Yeniay’da da bunu görmüştük. ALDEBARAN sabit yıldızı kavuşumlu İkizler burcundaki Mars an derecesine sert bir açı yaparak dönemi yine tartışmalı, savaşlı, kavgalı bir hale getiriyor ve ALDERBARAN ise etkiyi bir tık güçlendirmekle birlikte işin içerisine dürüstlük ile ilgili problemlerin de yaşanabileceği tehlikesini getiriyor. Yani bu dönemde yanılgılara, yalanlara çok dikkat etmek gerekiyor.
  • Balık Dolunayı etkileri: İşte 10 Eylül 2022 Balık Dolunayı burçlara etkisi nedir?

    BALIK DOLUNAYI BURÇLARA ETKİSİ

    Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

    YÜKSELEN KOÇ

    Perde arkasından çevrilen olaylar, sizin veya sizden gizlenen gizli ilişkiler söz konusu olabilir. Bu dönemde biraz daha inzivaya çekilebilir, psikolojik olarak iyileşme yolunda adımlar atabilirsiniz. İnziva demek gerçeklerden kaçmak anlamına gelmez, bu dönemde kaçışlara ve bağımlılık yaratabilecek konulara daha fazla özen göstermeniz gerekiyor.
  • Balık Dolunayı etkileri: İşte 10 Eylül 2022 Balık Dolunayı burçlara etkisi nedir?

    YÜKSELEN BOĞA

    Sizin için oldukça sosyal, arkadaşlarınızla, içinde bulunduğunuz gruplarla daha fazla bir araya geldiğiniz, hasret giderdiğiniz, duygusal destek aldığınız bir dönem. Ayrıca dargınlıkların giderilmesi açısından da oldukça güzel etkilere sahip. Yanlış anlama, anlaşılma ve alınganlık gibi durumlar yaşanabilir.
  • Balık Dolunayı etkileri: İşte 10 Eylül 2022 Balık Dolunayı burçlara etkisi nedir?

    YÜKSELEN İKİZLER

    Kariyeriniz ile ilgili konularda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. İdealleriniz ve beklentileriniz yüksek. Ayakları yere basan planlar, dikkatli adımlar ve gerçeklerin farkında olduğunuz sürece bu dolunay kariyeriniz için tahmin ettiğinizden daha büyük etkiler yaratabileceği bir dönem oluşturuyor.
  • Balık Dolunayı etkileri: İşte 10 Eylül 2022 Balık Dolunayı burçlara etkisi nedir?

    YÜKSELEN YENGEÇ

    Eğitim, yolculuklar, yabancılarla ilgili konular, yayıncılık gibi alanlarda yeni başlangıçlara işaret eden bu dolunay birtakım karmaşa ve belirsizliklere de yol açabilir. Attığınız yeni adımlar birtakım fedakarlıklar sonucu gelebilir. Bu dönemde attığınız yeni adımların veya hayatınıza yeni giren konuların sonuçları tahmin ettiğinizden daha büyük olacak.
  • Balık Dolunayı etkileri: İşte 10 Eylül 2022 Balık Dolunayı burçlara etkisi nedir?

    YÜKSELEN ASLAN

    Eşin gelirleri, ortaklaşa gelirler, alacak verecek konuları, yatırımlar, borçlar, krediler veya sigortalar gibi konularda etkileri tahmininizden daha büyük olabilecek yeni başlangıçlar zamanı fakat dikkat edilmesi gereken içerisinde yanılgı potansiyelini barındıran bir dolunay. Adımlar dikkatli ve sorgulanarak atılmalı.
  • Balık Dolunayı etkileri: İşte 10 Eylül 2022 Balık Dolunayı burçlara etkisi nedir?

    YÜKSELEN BAŞAK

    Dolunay evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler alanında gerçekleşecek. Bu alan aynı zamanda açık düşmanlıklar ve danışmanlık yapma, danışmanlık alma gibi konuları da ifade eder. Genel olarak ikili ilişkilerinizde birtakım yenilikler yaşayabilirsiniz keza bu dolunay oldukça romantik etkiler taşıyor. Yeni bir ilişki, yeni bir teklif, romantik ve yaratıcı jestlerle ilişkinizin yeni bir boyuta geçmesi söz konusu olabilir.
  • Balık Dolunayı etkileri: İşte 10 Eylül 2022 Balık Dolunayı burçlara etkisi nedir?

    YÜKSELEN TERAZİ

    İşlerinizle ilgili yeni gündemler, yeni başlangıçlar olabilir. İş arkadaşlarınız, günlük işleriniz, sağlık ve beslenme rutininiz ile ilgili yeni gelişmelere şahit olacağınız bir dönem. Sağlık ve iyileşme açısından oldukça olumlu ve değerlendirmeye uygun zamanlardasınız. Bu konularla ilgili rutinlere belli bir adanmışlık ve teslimiyet duygusuyla yaptığınız yeni başlangıçlar beklediğinizden daha büyük sonuçlara yol açabilir.
  • Balık Dolunayı etkileri: İşte 10 Eylül 2022 Balık Dolunayı burçlara etkisi nedir?

    YÜKSELEN AKREP

    Aşk, flörtler, hobileriniz ve sahneye çıkıp yaratıcılığınız alanlar oldukça aktif. Özellikle sahne sanatlarıyla uğraşan yükselen Akrep’ler için muhteşem bir dönem. Yeni romantik bir ilişki başlangıcına da oldukça açık bir dolunay. Çocuklu akrepler için çocuğunuzla ilgili konularda yeni bir dönem başlıyor. Çocuğunuzun duygusal ihtiyaçlarının artabileceği, aranızdaki bağın daha da kuvvetleneceği bir dönem.
  • Balık Dolunayı etkileri: İşte 10 Eylül 2022 Balık Dolunayı burçlara etkisi nedir?

    YÜKSELEN YAY

    Ev, aile, gayrimenkul ile ilgili konular ve ebeveynlerle ilgili yeni gelişmeler yaşayacağınız bir dolunay. Gayrimenkul yatırımları için uzun vadede verim alacağınız bir dönem olabilir. Ebeveynlerinizle bağınızın güçleneceği, küslükleri kırgınlıkları temizleyebileceğiniz fakat bir o kadar da yanlış anlaşılma ve alınganlıklara açık bir dönem.
  • Balık Dolunayı etkileri: İşte 10 Eylül 2022 Balık Dolunayı burçlara etkisi nedir?

    YÜKSELEN OĞLAK

    Yeni bir eğitim, kurs başlangıcı yapabilir, sertifika alabilir, tahmin ettiğinizden daha önemli sonuçlara varabilecek iş anlaşmaları yapabilirsiniz. Ayrıca yazı yazan yükselen oğlak’lar için oldukça yaratıcı bir dönem. Şehir içi yolculukların ve iletişim trafiğinin yoğunlaştığı, akrabalarla kardeşlerle daha sık görüştüğünüz ve duygusal bağ güçlendirdiğiniz bir dönem içerisindesiniz.
  • Balık Dolunayı etkileri: İşte 10 Eylül 2022 Balık Dolunayı burçlara etkisi nedir?

    YÜKSELEN KOVA

    Yeni finans kaynakları, yatırımlar yapabilir, yeni eşyalar alabilir, harcamalar yapabilirsiniz. Bu dönemin biraz aldanmaya ve gözden kaçan hesaplara açık bir dönem olduğu konusunda uyarımı yaptıktan sonra bu yatırımların eğer dikkatli hesaplanırsa oldukça uzun vadede getirisi olan bir durumda olacağını söyleyebilirim.
  • Balık Dolunayı etkileri: İşte 10 Eylül 2022 Balık Dolunayı burçlara etkisi nedir?

    YÜKSELEN BALIK

    Yükselen Balık’ları oldukça önemli bir dolunay bekliyor. Dolunay’ın genel etkileri ile ilgili yazılanların tümü hayatınıza güçlü etkiler olarak girecek. Bu dönemde kendinizi daha iyi ifade eden, hayatınızın geneliyle ilgili, duygusal motivasyonları olan yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. İkili ilişkiler için de oldukça güzel bir dönem. Kendinizi güzelleştirmek adına atacağınız adımların olumlu sonuçları olacak. Ayrıca hem psikolojik hem de fiziksel olarak iyileştirici bir dönemdesiniz.

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