BALIK DOLUNAYI ETKİLERİ

An derecesi An haritasının 10. Evine hatta tam tepe noktasına kavuşum yapmakta bu da bu Dolunayın oktavını oldukça yüksek yaşayacağımız anlamına geliyor. Ayrıca an haritasının yükselen burcu Balık burcuyla Jüpiter’i yönetici gezegen olarak paylaşan Yay.

Bu durumda haritanın neredeyse tüm gezegenleri belli şekilde önem kazanıyor. Jüpiter Merkür ile karşıtlık açı yapar durumda, bu da bu dönemde hayat görüşü, hayat felsefesi gibi konularda birtakım fikir ayrılıkları yaşayabileceğimize, iletişimsel problemlerle karşılaşabileceğimize işaret ediyor ki Merkür’de durağan durumda, retro yapmaya hazırlanıyor.