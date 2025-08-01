Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Balık Ekmek Caz Konserleri başlıyor!

        Balık Ekmek Caz Konserleri başlıyor!

        'Balık Ekmek Caz' konser serisi 29 Ağustos'ta Emin Fındıkoğlu Orkestrası ile açılış yapacak; 5 Eylül'de Önder Focan Quartet ve 12 Eylül'de Peter Sarik Trio konserleriyle devam edecek...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 12:57 Güncelleme: 01.08.2025 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balık Ekmek Caz Konserleri başlıyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakan Erdoğan Productions & Piu Entertainment’tan Boğaz’ın büyüleyici atmosferinde caz dolu bir yolculuk: Balık Ekmek Caz Konserleri başlıyor! 2010’dan bu yana teknede cazın öncüsü olan ekip, İstanbul’un eşsiz manzarasında müzik ve lezzeti buluşturuyor. “Balık Ekmek Caz” konser serisi 29 Ağustos’ta Emin Fındıkoğlu Orkestrası ile açılış yapacak; 5 Eylül’de Önder Focan Quartet ve 12 Eylül’de Peter Sarik Trio konserleriyle devam edecek.

        Yaklaşık 25 yıldır “Kahvaltıda Caz”, “Ramazanda Caz” ve “Balık Ekmek Caz” gibi projelerle cazı gündelik hayatın bir parçası haline getiren Hakan Erdoğan Productions, bu kez Piu Entertainment iş birliğiyle “Balık Ekmek Caz”ı 15 yıl aradan sonra yeniden İstanbul Boğazı’na taşıyor.

        Peter Sarik Trio
        Peter Sarik Trio

        Şehrin kalabalığından uzak, Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşecek etkinliklerde her hafta farklı bir yerli veya yabancı caz sanatçısı sahne alacak. Modern cazdan swing’e, soul esintilerinden doğaçlama performanslara uzanan yaklaşık 3 saatlik bu turda müzikseverler eşsiz bir yolculuğa çıkacak.

        Serinin açılışını 29 Ağustos’ta, Türk cazının yaşayan efsanelerinden piyanist ve besteci Emin Fındıkoğlu Orkestrası ile gerçekleştirecek. Ardından 5 Eylül’de, Türkiye’nin önde gelen caz gitaristlerinden Önder Focan Quartet ve dörtlüsü modern caz tınıları ve enerjik performanslarıyla sahne alacak. 12 Eylül’de ise Macar caz sahnesinin önemli isimlerinden piyanist Peter Sarik Trio melodik ve doğaçlamaya dayalı performanslarıyla Boğaz’a konuk olacak.

        Gün batımında İstanbul Boğazı'nın ortasında, tekneye özel sahnede gerçekleşecek bu canlı performanslar; “Caz eğlenmek içindir!” mottosuyla, İstanbul’un ruhuna, insanına ve ritmine uygun; özenli ve samimi bir deneyim sunacak. Bebek Vapur İskelesi’nden kalkacak olan teknenin buluşma saati 19.00. Etkinliklerin biletleri Biletinial, Biletix , Bubiler ve Passo’da satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Piu Entertainment
        #Balık Ekmek Caz
        #önder focan
        #Emin Fındıkoğlu Orkestrası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        Tarihe çimento bulaştı mı? 
        Tarihe çimento bulaştı mı? 
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        "Bir hayali gerçeğe dönüştürdük!"
        "Bir hayali gerçeğe dönüştürdük!"
        “12 gün savaşı” Türkiye’ye ne anlatıyor? Türkiye hangi adımları atmalı?
        “12 gün savaşı” Türkiye’ye ne anlatıyor? Türkiye hangi adımları atmalı?
        "Tam bir fiyasko"
        "Tam bir fiyasko"
        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!
        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!
        Adını hatıra ormanı ile yaşatacak
        Adını hatıra ormanı ile yaşatacak
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        Hurdadan Van Gölü canavarı!
        Hurdadan Van Gölü canavarı!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        Dembélé de geldi
        Dembélé de geldi
        Kamu işçilerine son teklif
        Kamu işçilerine son teklif
        Yargıdan motokurye kararı
        Yargıdan motokurye kararı
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!