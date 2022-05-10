Elektrik akımına kapılan genç öldü 0:00 / 0:00

DHA

Olay dün saat 21.00 sıralarında Edremit ilçesi Hekimzade Mahallesi'ndeki trafoda meydana geldi. Trafoda şiddetli bir patlama sesinin ardından elektriklerin kesilmesi üzerine mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekibi trafoya girdiğinde Çolpan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Çolpan´ın cenazesi, Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ali Çolpan (26)

HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

DHA'nın haberine göre; Cansız bedeninin yanında bir pense bulunan Ali Çolpan'ın, kablo çalmak için trafoya girdiği ve elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Olayın ardından Edremit´in 3 mahallesine yaklaşık 2 saat boyunca elektrik verilemedi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.