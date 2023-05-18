Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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AA

Balıkesir'de etkili olan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kuvvetli, gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını da su bastı.

POLİS BAZI CADDELERDE ULAŞIMI DURDURDU Fotoğraf: İHA Altıeylül ilçesi Bahçelievler ve Plevne mahallelerinde yağış nedeniyle polis ekipleri bazı caddelerin ulaşımlarını durdurdu. AA'nın haberine göre, trafik yoğunluğu görülürken yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi.