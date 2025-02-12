Balıkesir'den askeri kargo uçağıyla gelen karaciğer Antalya'daki hastaya nakledildi

Antalya'da yaşayan 2 çocuk annesi Ayşe Kılınç, 2 yıl önce siroza bağlı karaciğer yetmezliği çekmeye başladı. Kılınç, 4 ay önce karaciğer nakli için Sağlık Bakanlığının organ bekleme listesine yazıldı.

Hastalığı ilerleyen ve yaşaması için acil nakil olması gereken Kılınç'a, 24 yaşındaki gelini Yağmur Kılınç karaciğer parçasını vermek için gönüllü oldu. Yapılan tetkiklerin ardından gelininden alınan karaciğer parçası Antalya'da Yaşam Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı tarafından Kılınç'a nakledildi.

Operasyonun ardından karaciğer damarının tıkanması nedeniyle Kılınç için yeniden nakil planlandı.

Hastane, organ nakli için kurulan Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon Sistemi'ne acil çağrıda bulundu.

Bu sırada Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen 48 yaşındaki bir kadının organlarının bağışlandığı bilgisi verildi.

Hastanın 12 saat içerisinde nakil olması gerektiğinin bildirilmesi üzerine Bakanlık koordinasyonunda Bursa Şehir Hastanesi Organ Nakli Merkezinden Balıkesir'e giden cerrahi ekip bağışlanan karaciğeri gece 03.30'da operasyonla aldı.

Buzlanma nedeniyle o sırada helikopter ve küçük uçakların inemediği Balıkesir Havalimanı'na organı taşımak üzere Milli Savunma Bakanlığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 askeri kargo uçağı yönlendirildi.

Askeri kargo uçağına konulan karaciğer, sabaha karşı 06.30'da Antalya'daki hastaneye ulaştırıldı.

Hastanın sağlığına kavuşması için saatlerle yarışan Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip, karaciğeri Kılınç'a nakletti.

Naklin ardından sağlığına kavuşan Ayşe Kılınç, tedbir amaçlı tutulduğu yoğun bakım ünitesinden AA muhabirlerine el sallayarak, "Çok iyiyim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Bülent Aydınlı, hastanın nakil olmaması halinde hayati tehlikeyle karşı karşıya kalacağını, ortalama 12 saat içerisinde acil nakil yapmaları gerektiğini belirtti.

Ulusal Koordinasyon Sistemi'ne acil çağrıda bulunduktan sonra Balıkesir'den bir organ bağışı haberi aldıklarını ifade eden Aydınlı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Acil çağrıda bulunulduktan sonra Türkiye'nin herhangi bir yerinde bağışlanan organ çağrıda bulunulan bölgeye yönlendiriliyor. Organı cerrahi operasyonla çıkartmak ve kente getirmek için büyük bir organizasyon ve operasyon başladı. Balıkesir Antalya'ya çok uzaktı. Öncelikle karaciğerin alınması gerekiyordu. Bursa ekibi gece vakti hızlı bir şekilde Balıkesir'e giderek organı aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri de farklı işler için kullanılan devasa bir kargo uçağını yönlendirdi. Büyük bir operasyonla organ Antalya'ya getirildi ve saat 09.30'da ameliyattan çıktık."

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Organı kente getirmek için saatlerle yarışan TSK'nın iki değerli pilotu albaylara teşekkür eden Aydınlı, "Devletimiz çok büyük. Nakil süreci devletin vatandaşına, hastasına verdiği değeri gösteriyor. Vatandaşın sağlığı için devletimiz her şeyi yapıyor. Bunu özel hastane, üniversite ya da kamu hastanesi ayrımı yapmadan yapıyor. Bütün bu organizasyonlar, nakil ameliyatları yapılıyor ve vatandaşımızın cebinden tek kuruş çıkmıyor. Bunun değerini yurt dışından gelen hastalarda anlıyoruz. Onlar nakil olmak için yardım fonları oluşturuyor" diye konuştu.

HASTANIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Aydınlı, şu bilgileri verdi: "Hastamız bu kadar hızlı nakil olmasaydı şu an aramızda olmayabilirdi. Hepimiz bir gün organ bekleyen pozisyonda olabiliriz. Organ bağışına lütfen olumlu bakalım. Organ bağışı yapan ailelerimiz de şunu iyi bilsin ki nakil süreçleri gerçekten çok ciddi yapılıyor. Sağlık Bakanlığının bu konuda net kuralları var. İşleyişte herhangi bir problem yok. Bir bağış yapıldığında şartlar ne olursa olsun organlar ihtiyacı olan kişilere mutlaka ulaştırılıyor ve bu ameliyatlar yapılıyor."

Ayşe Kılınç'ın kızı Seher Evlice de nakilde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bu süreçte devletin desteğini arkalarında hissettiklerini anlatan Evlice, "Annemizi kaybettiğimizi düşündük. Nakil olamayacağını düşündük. Ama Balıkesir'den 6 saat içerisinde organ gelerek anneme nakledildi. Herkesten Allah razı olsun. Organ bağışının önemini bir kez daha anladık. Herkes organ bağışı yapsın. Bu organ bağışı sayesinde annem kurtuldu. Biz de kardeşimle organlarımızı bağışlama kararı aldık" dedi.