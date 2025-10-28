Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Balıkesir - Fethiye kaç kilometre? Balıkesir - Fethiye arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Balıkesir - Fethiye kaç kilometre? Balıkesir - Fethiye arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Kuzey Ege'nin bereketli topraklarından ve Marmara'nın serin esintilerinden, antik Likya'nın turkuaz sularına ve Ölüdeniz'in dünyaca ünlü lagününe... Balıkesir'den Fethiye'ye uzanan yolculuk, Ege Bölgesi'ni adeta kuzeyden güneye fetheden, her kilometresinde manzarası ve karakteri değişen, tarihle dolu bir serüvendir. Bu rota, sadece iki şehri birbirine bağlamakla kalmaz, aynı zamanda Türkiye'nin en sevilen tatil ve kültür coğrafyalarından birini baştan başa deneyimleme fırsatı sunar. Peki, bu iki önemli merkez arasındaki mesafe, günümüzün modern yollarıyla ne kadar sürede aşılıyor? İşte detaylar…

        Giriş: 28.10.2025 - 17:36 Güncelleme: 28.10.2025 - 17:36
        Balıkesir - Fethiye kaç kilometre?
        Balıkesir-Fethiye güzergahı, harita üzerinde sadece bir rota değil, aynı zamanda bir coğrafya ve kültür atlasıdır. Bu yolculukta, Balıkesir'in zeytin ağaçlarının gölgesinden İzmir'in dinamik metropol atmosferine, oradan da Menteşe Dağları'nın çam kokulu virajlarını aşarak Fethiye'nin "Işıklar Ülkesi"ne varırsınız. Her kilometrede değişen bitki örtüsü, mimari doku ve yaşam tarzı, bu seyahati sıradan bir ulaşımdan çıkarıp başlı başına bir keşif gezisine dönüştürür. Bu yazıda, bu keyifli Ege turunu, modern otoyolların sunduğu hızdan, tren ve otobüsün sunduğu alternatiflere, yol üzerindeki kaçırılmaması gereken duraklara kadar tüm detaylarıyla ele alıyoruz.

        BALIKESİR - FETHİYE KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

        Balıkesir ile Muğla'nın Fethiye ilçesi arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklarda en çok tercih edilen ve en hızlı olan İzmir otoyolları güzergahı üzerinden hesaplandığında oldukça net bir değere sahiptir. Balıkesir şehir merkezinden Fethiye ilçe merkezine olan uzaklık, yaklaşık olarak 415 kilometredir.

        Bu orta uzunluktaki mesafe, Türkiye'nin en modern otoyol ağının önemli bir kısmını kullanarak Ege Bölgesi'ni kuzeyden güneye kat eden, son derece konforlu ve keyifli bir yolculuğu ifade eder. Dolayısıyla, Balıkesir - Fethiye kaç kilometre sorusunun yanıtı, bir gün içinde rahatlıkla tamamlanabilecek, hatta yol üzerinde keyifli molalar vermeye imkan tanıyacak bir seyahat planına olanak tanır. Planlama yaparken Balıkesir - Fethiye kaç km sorusunu 410-420 km bandında düşünerek hazırlık yapabilirsiniz.

        BALIKESİR - FETHİYE ARASI MESAFE NE KADAR?

        Özel araçla seyahat etmeyi planlayanlar için Balıkesir - Fethiye arası mesafe ne kadar sorusu, takip edilecek olan modern ve hızlı güzergahın detaylarını da içerir. Bu rota, sürüş konforu ve hızı açısından en ideal seçenektir.

        Güzergah genel hatlarıyla şu şekildedir:

        • Balıkesir'den İzmir'e: Balıkesir'den güneye doğru, O-5 (İstanbul-İzmir) Otoyolu'na girilir. Bu otoyol üzerinden Akhisar ve Manisa'yı geçerek İzmir'e ulaşılır.
        • İzmir Çevre Yolu ve Aydın Otoyolu: İzmir şehir trafiğine hiç girmeden, İzmir Çevre Yolu (O-30) kullanılarak O-31 (İzmir-Aydın) Otoyolu'na bağlanılır. Bu otoyol üzerinden güneye doğru devam edilerek Aydın'a ulaşılır.
        • Aydın'dan Fethiye'ye: Aydın Batı gişelerinden otoyoldan çıkıldıktan sonra D550 karayoluna girilir. Bu yol üzerinden Çine, Yatağan ve Muğla'ya varılır. Muğla'dan sonra D400 karayoluna bağlanarak, Sakar Geçidi'nin eşsiz Gökova manzarası eşliğinde Köyceğiz ve Ortaca üzerinden Fethiye'ye ulaşılır.

        BALIKESİR - FETHİYE NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Balıkesir - Fethiye ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, seçilen ulaşım aracına göre değişmekle birlikte, otoyollar sayesinde tüm karayolu seçenekleri oldukça hızlıdır.

        • Özel Araçla: Yaklaşık 415 kilometrelik bu mesafe, hız limitlerine uyarak ve yol boyunca verilecek kısa molalarla birlikte, özel araçla ortalama 4 saat 30 dakika ile 5 saat arasında kat edilebilmektedir. Bu süre, otoyolların getirdiği en büyük avantajdır.
        • Otobüsle: Balıkesir Otogarı ile Fethiye Otogarı arasında, özellikle yaz sezonunda, günün birçok saatinde düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır. Otobüs yolculuğu, verilen mola sayılarına ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 5 saat 30 dakika ile 6 saat 30 dakika arasında sürmektedir.
        • Trenle (İzmir Aktarmalı): Balıkesir'den İzmir'e (Basmane Garı) düzenli olarak tren seferleri bulunmaktadır. Bu yolculuk yaklaşık 3-3.5 saat sürer. Ancak İzmir'den Fethiye'ye demiryolu bağlantısı yoktur. İzmir Otogarı'ndan Fethiye'ye otobüsle geçmek (yaklaşık 3-3.5 saat) gerekir. Aktarma ve bekleme süreleri de eklendiğinde toplam yolculuk süresi 7-8 saati bulacağı için, bu seçenek hız açısından pratik değildir.
        • Uçakla (Pratik Değil): Balıkesir'e en yakın havalimanı Edremit'teki Koca Seyit Havalimanı (EDO), Fethiye'ye en yakın havalimanı ise Dalaman Havalimanı'dır (DLM). İki havalimanı arasında direkt bir uçuş hattı genellikle bulunmamaktadır. İstanbul aktarmalı bir uçuş yapmak ise karayolundan çok daha uzun süreceği ve maliyetli olacağı için bu güzergah için mantıklı bir seçenek değildir.

        Balıkesir ile Fethiye arasındaki yaklaşık 415 kilometrelik mesafe, modern otoyol ağı sayesinde 5 saatin altında konforlu bir şekilde kat edilebilen, son derece keyifli bir güzergahtır.

