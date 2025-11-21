Habertürk
        Balıkesir haberleri: Kasım ayında orada denize girdiler | SON DAKİKA HABER

        Kasım ayında o sahilde denize girdiler!

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken; güzel havayı fırsat bilenler, Çuğra Sahili'nde denize girdi. O anlar kameraya da yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 11:46 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:46
        Kasım ayında o sahilde denize girdiler!
        Balıkesir'in Erdek ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilenler, Çuğra Sahili'nde denize girdi. İlçede hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı 17 derece olarak ölçüldü.

        DHA'daki habere göre denize girenlerden Işık Ökte, "Erdek'in bu dönemlerdeki sakinliği, benim için vazgeçilmez bir hale geldi. Erdek'in bu mevsimde vazgeçilmez bir sakinliği var.

        İstanbul'a iki saat mesafede, Kapıdağ Yarımadası'nın eşsiz doğasıyla çevrili bir yer. Her gelişimde huzur buluyorum. Soğuk suyun da insan sağlığı için faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.

        #Balıkesir
