PKK'lı terörist, Manyas'ta yol kontrolünde yakalandı

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Manyas ilçesinde jandarmanın yol kontrolü sırasında durdurduğu araçta terör örgütü PKK/YPG üyesi Suriye uyruklu H.İ. gözaltına alındı. H.İ.´nin Suriye'de, 2010-2011 yıllarında örgütün sözde asayiş biriminde görev yaptığı bildirildi.
Manyas ilçesinde 10 Kasım'da Yeniköy mevkisinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları araçta Suriye uyruklu H.İ.'nin tedirgin davranışlarından şüphelenip gözaltına aldı. H.İ.nin yapılan kontrollerinde Suriye'de 20102011 yılları arasında PKK/YPG terör örgütünün sözde asayiş biriminde görev yaptığı belirlendi. İfadesinin ardından pazartesi günü adliyeye çıkartılan H.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Manyas Süleyman ÖZAYDIN
2022-11-16 13:40:25
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