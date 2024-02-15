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Balıkesir'in ada olan ilçesi Marmara' dan ayrılan kum yüklü olduğu tahmin edilen ve içinde 6 mürettebatı olan gemi, İmralı adasının batı yakasında "batıyorum" sinyali verdi. Dalga boyunun 3 metreye ulaştığı Marmara Denizi'nde Bandırma' dan da gelen 3 gemiyle birlikte arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Mudanya 'da kriz merkezi oluşturduklarını, çalışmalarını yakından takip etiklerini söyledi
Balıkesir'in ada olan ilçesi Marmara' dan ayrılan kum yüklü olduğu tahmin edilen ve içinde 6 mürettebatı olan gemi, İmralı adasının batı yakasında "batıyorum" sinyali verdi. Dalga boyunun 3 metreye ulaştığı Marmara Denizi'nde Bandırma' dan da gelen 3 gemiyle birlikte arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Mudanya 'da kriz merkezi oluşturduklarını, çalışmalarını yakından takip etiklerini söyledi
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