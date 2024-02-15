flaş Balıkesir'in ada olan ilçesi Marmara' dan ayrılan kum yüklü olduğu tahmin edilen ve içinde 6 mürettebatı olan gemi, İmralı adasının batı yakasında "batıyorum" sinyali verdi. Dalga boyunun 3 metreye ulaştığı Marmara Denizi'nde Bandırma' dan da gelen 3 gemiyle birlikte arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Mudanya 'da kriz merkezi oluşturduklarını, çalışmalarını yakından takip etiklerini söyledi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 08:23 Güncelleme: 15.02.2024 - 08:23 facebook

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