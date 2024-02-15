Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        flaş

        Balıkesir'in ada olan ilçesi Marmara' dan ayrılan kum yüklü olduğu tahmin edilen ve içinde 6 mürettebatı olan gemi, İmralı adasının batı yakasında "batıyorum" sinyali verdi. Dalga boyunun 3 metreye ulaştığı Marmara Denizi'nde Bandırma' dan da gelen 3 gemiyle birlikte arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Mudanya 'da kriz merkezi oluşturduklarını, çalışmalarını yakından takip etiklerini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 08:23 Güncelleme: 15.02.2024 - 08:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        flaş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in ada olan ilçesi Marmara' dan ayrılan kum yüklü olduğu tahmin edilen ve içinde 6 mürettebatı olan gemi, İmralı adasının batı yakasında "batıyorum" sinyali verdi. Dalga boyunun 3 metreye ulaştığı Marmara Denizi'nde Bandırma' dan da gelen 3 gemiyle birlikte arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Mudanya 'da kriz merkezi oluşturduklarını, çalışmalarını yakından takip etiklerini söyledi

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Gözde'yi katletmişti! Sıcak gelişme!
        Gözde'yi katletmişti! Sıcak gelişme!
        Super Bowl kutlamalarına saldırı!
        Super Bowl kutlamalarına saldırı!
        Bayern Münih'e Lazio sürprizi!
        Bayern Münih'e Lazio sürprizi!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Önce başvuru sonra dava
        Önce başvuru sonra dava
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Sevgililer Günü yemeği dönüşü feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
        Sevgililer Günü yemeği dönüşü feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Havada bagajsız sınıf
        Havada bagajsız sınıf
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Küçükçekmece saldırısında 16 şüpheli tutuklandı
        Küçükçekmece saldırısında 16 şüpheli tutuklandı
        ABD'li Kongre üyesinden şaşırtıcı açıklama
        ABD'li Kongre üyesinden şaşırtıcı açıklama
        Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde DEAŞ şüphelisi yakalandı
        Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde DEAŞ şüphelisi yakalandı
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Milli halterci Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        Milli halterci Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        Güreşte büyük gurur! İki altın birden
        Güreşte büyük gurur! İki altın birden

        Benzer Haberler

        AYVALIK'TA FABRİKA İŞÇİLERİNİN TAŞINDIĞI SERVİS İLE TIR ÇARPIŞTI 9 YARALI
        AYVALIK'TA FABRİKA İŞÇİLERİNİN TAŞINDIĞI SERVİS İLE TIR ÇARPIŞTI 9 YARALI
        Ayvalık'ta fabrika işçilerinin taşındığı servis ile TIR çarpıştı: 9 yaralı
        Ayvalık'ta fabrika işçilerinin taşındığı servis ile TIR çarpıştı: 9 yaralı
        Balıkesir'de mermer yüklü tır ile servis aracının çarpıştığı kazada 9 kişi...
        Balıkesir'de mermer yüklü tır ile servis aracının çarpıştığı kazada 9 kişi...
        Bandırma Ticaret Borsasının 2023 yılı işlem hacmi 50 milyar lira oldu
        Bandırma Ticaret Borsasının 2023 yılı işlem hacmi 50 milyar lira oldu
        Balıkesir'de aranan 10 kişi yakalandı
        Balıkesir'de aranan 10 kişi yakalandı
        Filistinli heyet, Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın kabrini ziyaret etti
        Filistinli heyet, Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın kabrini ziyaret etti