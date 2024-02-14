Balıkesir'de mermer yüklü tır ile servis aracının çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Kocaman, Küçük ve Akbulut'un durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Enis Kocaman (42) ile Derya Küçük (24), Şafak Akbulut (27), Yasemin Açıkalınlı (32), Nilüfer Rüzgar (49), Sezai Aydoğan (37), Semanur Aktan (33), Gülay Mehder (40) ve Selcen Arıkan (40) yaralandı.

Bir zeytinyağı fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Enis Kocaman (42) idaresindeki 10 AGE 782 plakalı servis minibüsü, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 kara yolunda Ayvalık sapağına girmek isterken Abdullah Aytulum idaresindeki 34 HPP 024 plakalı tır ile çarpıştı.

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