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        Balıkesir'de mermer yüklü tır ile servis aracının çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde mermer yüklü tır ile işçi taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 22:46 Güncelleme: 14.02.2024 - 22:52
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        Balıkesir'de mermer yüklü tır ile servis aracının çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde mermer yüklü tır ile işçi taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Bir zeytinyağı fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Enis Kocaman (42) idaresindeki 10 AGE 782 plakalı servis minibüsü, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 kara yolunda Ayvalık sapağına girmek isterken Abdullah Aytulum idaresindeki 34 HPP 024 plakalı tır ile çarpıştı.

        Kazada sürücü Enis Kocaman (42) ile Derya Küçük (24), Şafak Akbulut (27), Yasemin Açıkalınlı (32), Nilüfer Rüzgar (49), Sezai Aydoğan (37), Semanur Aktan (33), Gülay Mehder (40) ve Selcen Arıkan (40) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Ayvalık, Burhaniye ve Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kocaman, Küçük ve Akbulut'un durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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