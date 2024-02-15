Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Ayvalık'ta fabrika işçilerinin taşındığı servis ile TIR çarpıştı: 9 yaralı

         BALIKESİR'inAyvalık ilçesinde, TIR ile fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 00:00 Güncelleme: 15.02.2024 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayvalık'ta fabrika işçilerinin taşındığı servis ile TIR çarpıştı: 9 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

         BALIKESİR'inAyvalık ilçesinde, TIR ile fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Ayvalık- İzmir karayolunda meydana geldi. Enis K. (42) yönetimindeki fabrika işçilerinin taşındığı 10 AGE 782 plakalı servis minibüsü, Ayvalık istikametine dönmek isterken Abdullah A.'nın kullandığı 34 HPP 024 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü Enis K. ile minibüste bulunan Derya Küçük (24), Şafak Akbulut (27), Yasemin Açıkalınlı (32), Semanur Aktan (33), Sezai Aydoğan (37), Gülay Mehder (40), Selcen Arıkan (40) ve Nilüfer Rüzgar (49), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ayvalık, Burhaniye ve Edremit Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan minibüs sürücüsü Enis K. ile Derya Küçük ve Şafak Akbulut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kansas City Chiefs geçit töreninde silahlı saldırı
        Kansas City Chiefs geçit töreninde silahlı saldırı
        Küçükçekmece saldırısında 3 tutuklama
        Küçükçekmece saldırısında 3 tutuklama
        Milli halterci Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        Milli halterci Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        CANLI | PSG-Real Sociedad
        CANLI | PSG-Real Sociedad
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        TIR, işçi minibüsüne çarptı: 9 yaralı
        TIR, işçi minibüsüne çarptı: 9 yaralı
        ABD'li Kongre üyesinden şaşırtıcı açıklama
        ABD'li Kongre üyesinden şaşırtıcı açıklama
        Güreşte büyük gurur! İki altın birden
        Güreşte büyük gurur! İki altın birden
        Erzincan'daki maden ocağındaki toprak kayması Meclis'in gündeminde
        Erzincan'daki maden ocağındaki toprak kayması Meclis'in gündeminde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Kurum'dan Erzincan iddialarına yanıt
        Kurum'dan Erzincan iddialarına yanıt
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Havada bagajsız sınıf
        Havada bagajsız sınıf
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı

        Benzer Haberler

        AYVALIK'TA FABRİKA İŞÇİLERİNİN TAŞINDIĞI SERVİS İLE TIR ÇARPIŞTI 9 YARALI
        AYVALIK'TA FABRİKA İŞÇİLERİNİN TAŞINDIĞI SERVİS İLE TIR ÇARPIŞTI 9 YARALI
        Balıkesir'de mermer yüklü tır ile servis aracının çarpıştığı kazada 9 kişi...
        Balıkesir'de mermer yüklü tır ile servis aracının çarpıştığı kazada 9 kişi...
        Bandırma Ticaret Borsasının 2023 yılı işlem hacmi 50 milyar lira oldu
        Bandırma Ticaret Borsasının 2023 yılı işlem hacmi 50 milyar lira oldu
        Balıkesir'de aranan 10 kişi yakalandı
        Balıkesir'de aranan 10 kişi yakalandı
        Filistinli heyet, Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın kabrini ziyaret etti
        Filistinli heyet, Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın kabrini ziyaret etti
        Balıkesir'de jandarma asayiş uygulamalarında aranan 510 kişiyi yakaladı
        Balıkesir'de jandarma asayiş uygulamalarında aranan 510 kişiyi yakaladı