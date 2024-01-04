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        Balıkesirspor'da 3 takviye birden

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 10:50 Güncelleme: 04.01.2024 - 10:55
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        Balıkesirspor'da 3 takviye birden
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        TFF3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısını 14 puanla amatöre düşme korkusuyla tamamlayan Balıkesirspor, ara transferde 3 takviye birden yaptı. Kırmızı-beyazlı kulüp son olarak Ankara Demirspor forması giyen 25 yaşındaki sağ bek Batuhan Süer ve Kütahyaspor'dan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Bilal Şeflek'le sezon sonuna kadar, Amasyaspor'dan 31 yaşındaki sol bek Cuma Ali Üzüm ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Balıkesirspor'da transferlerin süreceği de açıklandı. Bal-Kes sezon başında uzun süredir devam eden transfer yasağını transfer döneminin son günü kaldırarak kadrosunu takviye etmişti. Kırmızı-beyazlılar, ikinci yarı maratonu öncesi Antalya'da kampa girdi.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir - BALIKESİR,

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