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        Balıkesir'de komşusunun ağılındaki koyunu öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, komşusunun ağılına girerek bir küçükbaş hayvanını öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 13:14 Güncelleme: 03.01.2024 - 13:14
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        Balıkesir'de komşusunun ağılındaki koyunu öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, komşusunun ağılına girerek bir küçükbaş hayvanını öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        İlçeye bağlı kırsal Küçükakçaalan Mahallesi'nde yaşayan Şeref Karabulut (60), ağılındaki bir gebe koyunun darbedilerek öldürüldüğünü, üzerindeki demir çıngırağın çalındığını jandarmaya ihbar etti.

        Olay yerine gelen jandarma ekipleri, ağıldaki güvenlik kameralarının kayıtlarını da inceleyerek şüphelinin Karabulut'un komşusu Ercan C. (30) olduğunu belirledi.

        Komşusuyla aralarında hayvanlarından kaynaklanan anlaşmazlık olduğu öğrenilen Ercan C, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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