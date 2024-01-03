Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 16:47 Güncelleme: 03.01.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında Ayvalık'ta 20 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ekiplerce göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 panelvan minibüse el konuldu.

        Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Başkanlığına sevk edilecekleri öğrenildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İran'da art arda patlama! En az 73 ölü!
        İran'da art arda patlama! En az 73 ölü!
        İsias Oteli davası başladı!
        İsias Oteli davası başladı!
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        'Merkez'in hedefini tutturacağına inanıyorum'
        'Merkez'in hedefini tutturacağına inanıyorum'
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Fenerbahçe'de 3 ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de 3 ayrılık kapıda!
        Japonya'daki uçak kazasındaki detaylar belli olmaya başladı
        Japonya'daki uçak kazasındaki detaylar belli olmaya başladı
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        Teyzesinin cenazesine gidecekti! Feci ölüm!
        Teyzesinin cenazesine gidecekti! Feci ölüm!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        TFF Başkanlığı'nın yakın tarihi!
        TFF Başkanlığı'nın yakın tarihi!

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de inşaatta fenalaşan 17 yaşındaki genç, hastanede öldü
        Balıkesir'de inşaatta fenalaşan 17 yaşındaki genç, hastanede öldü
        Erdek'te izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
        Erdek'te izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de komşusunun ağılındaki koyunu öldürdüğü iddia edilen şüpheli ya...
        Balıkesir'de komşusunun ağılındaki koyunu öldürdüğü iddia edilen şüpheli ya...
        Balıkesir'de komşusunun ağılındaki koyunu öldürdüğü iddia edilen şüpheli ya...
        Balıkesir'de komşusunun ağılındaki koyunu öldürdüğü iddia edilen şüpheli ya...
        Ağıla girip koyunlara işkence yaptı; o anlar kamerada
        Ağıla girip koyunlara işkence yaptı; o anlar kamerada
        Balıkesirli kadınlara mobil sağlık taraması yapıldı
        Balıkesirli kadınlara mobil sağlık taraması yapıldı