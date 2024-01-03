Balıkesir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında Ayvalık'ta 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekiplerce göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 panelvan minibüse el konuldu.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Başkanlığına sevk edilecekleri öğrenildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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