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        Balıkesirli kadınlara mobil sağlık taraması yapıldı

        –Sındırgı ilçesinde Cumhuriyet Meydanında konumlandırılan MobilSağlık Tırında 30-70 yaş aralığındaki kadınlara sağlık taraması hizmeti sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 10:58 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:58
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        Balıkesirli kadınlara mobil sağlık taraması yapıldı
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        –Sındırgı ilçesinde Cumhuriyet Meydanında konumlandırılan MobilSağlık Tırında 30-70 yaş aralığındaki kadınlara sağlık taraması hizmeti sunuluyor.

        Bu kapsamda meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kalın bağırsak kanseri taramaları yapılıyor. İlçe sağlık müdürlüğü tarafından belirlen yaş grupları ve kırsal mahalle programlamalarında Sındırgı belediyesi tarafından ulaşım, yemek ve gezi planlaması kapsamında lojistik ve sosyal destek sağlanıyor.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçe sağlık müdürlüğü ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile Mobil Sağlık Tırına dair konuşan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş "Şu an 300’e yakın kadınımız burada, kırsal mahallelerden belediyelerimize araçlarıyla getiriliyor, burada ağırlanıyor. Sındırgı’nın hatta etrafında gezme fırsatı buluyorlar, onlara da böyle bir destek veriyoruz, belediyemizle beraber büyükşehir ve Sağlık İl Müdürlüğüyle hakikaten güzel bir organizasyonla Sındırgı'da 3 hafta kalıp bütün kadınlarımız burada kanser taraması yapılmış oluyorlar.” dedi.

        Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay da erken tanının hayat kurtardığını belirterek merkezinden kırsalına kadınları bu hizmetle buluşturduklarını bütün kadınlara ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

        Özay açıklamasında şunları ifade etti:

        "Köylerimizden kadınlarımızı ilçe merkezimize getirerek belediyelerimizin de destekleriyle öncelikle taramalarını yaptırıyor, eğer bir rahatsızlık ve hastalık durumu olursa doktorlarımız kendileriyle ilerleyen zamanlarda irtibatta da olacaklar. Aynı zamanda ilçeye geldikten sonra bunları, bu kadınlarımızı gezdirerek ilçemizi, ilçemizin farklı noktalarını tanıtarak da hem de bir aktivite sağlıyoruz. Balıkesir genelinde de katılımın yoğun olduğu ilçelerden bir tanesiyiz. Kadınlarımızla konuştuğumuzda da o hizmetten oldukça memnun olduklarını dile getiriyorlar.

        Her yıl sağlık taramasının belirli dönemlerde gerçekleştiğini belirten Sındırgı İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Yurt ise "Bizim buradaki amacımız varsa, kanseri erken tanımak, erken teşhis koymak ve olumlu sonuçları almak. Günümüzde Türkiye'de her 8 kadından biri meme kanserine yakalanmaktadır, bu da tüm kadınlar için de kanserlerin dörtte birine denk geliyor. Bu konu bizim için çok önemli, özellikle vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Bu konuda ayrıca, taşıma olsun, çadır olsun, vatandaşlarımıza ikramlar olsun, her konuda bize destek sağlayan Sındırgı Belediyesine ayrıca teşekkür ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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