Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de sağanak yağış dolayısıyla ev ve iş yerlerini su bastı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaklaşık iki saat etkili olan kuvvetli yağış ve kısa süreli dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 19:28 Güncelleme: 02.01.2024 - 19:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de sağanak yağış dolayısıyla ev ve iş yerlerini su bastı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaklaşık iki saat etkili olan kuvvetli yağış ve kısa süreli dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

        Akşam saatlerinde aniden bastıran kuvvetli yağış dolayısıyla kentin ortasından geçen Çayiçi Caddesi ile Menderes ve Hürriyet bulvarlarında kaldırımları aşan sular, bazı ev ve iş yerlerine girdi.

        Yağmur dolayısıyla adeta dereye dönen cadde ve bulvardaki iş yerlerinin sahipleriyle çalışanları, dükkanlarına su girmemesi için ellerindeki çekpas ve fırçalarla büyük çaba sarf etti.

        Kaldırımları aşan yağmur suları dolayısıyla bazı iş yerlerinde mahsur kalan yaşlı vatandaşları sırtına alan esnaf, onları güvenli bir yere taşıdı.

        Caddelerde meydana gelen su birikintileri dolayısıyla araç sürücülerinin trafikte güçlükle ilerlemesi nedeniyle kentte uzun araç kuyrukları da oluştu.

        Balıkesir Büyükşehir ve Edremit Belediyesi ekiplerinin, tıkanan rögarları açmasıyla kent merkezinde biriken yağmur suları çekildi.

        Yükselen su dolayısıyla bir telefon satış dükkanında mahsur kalan yaşlı kadını evine taşıyan esnaf Cengiz Gezginli, "Biz burada çalışıyoruz, teyze mahsur kalmış telefoncunun dükkanında. Vatandaşlık görevi olarak onu sırtımda evine çıkarttım. Yaşlı 80-90 yaşlarında. Mağdur kalınca ben de onu evine çıkarmak zorunda kaldım." dedi.

        Başka bir işletme çalışanı ise dükkana su girmemesi için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Her yağmur böyle çok yağdığında biz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bizden daha kötü durumda olanlar var. Allah'a şükür." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        Netanyahu'nun halk desteğinde tarihi düşüş
        Netanyahu'nun halk desteğinde tarihi düşüş
        İstanbul'da ramatçı vurgunu iddiası!
        İstanbul'da ramatçı vurgunu iddiası!
        İETT otobüsü önce araca sonra duvara çarptı!
        İETT otobüsü önce araca sonra duvara çarptı!
        MİT'ten İsrail istihbaratına operasyon!
        MİT'ten İsrail istihbaratına operasyon!
        Yeni hocayı duyurdular!
        Yeni hocayı duyurdular!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rekorunu açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rekorunu açıkladı
        Kayıp olarak aranıyordu... Çekyatın içinde ölü bulundu!
        Kayıp olarak aranıyordu... Çekyatın içinde ölü bulundu!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Lise öğrencileri 19 spor dalından birini seçebilecek
        Lise öğrencileri 19 spor dalından birini seçebilecek
        Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı
        Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Fenerbahçe'de kadro netleşiyor
        Fenerbahçe'de kadro netleşiyor
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Balıkesir'de kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Balıkesir'de bir kadını 550 bin lira dolandıran şüpheli bir saatte yakaland...
        Balıkesir'de bir kadını 550 bin lira dolandıran şüpheli bir saatte yakaland...
        Ayvalık açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Ayvalık açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
        AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı, kalp krizinden öldü
        AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı, kalp krizinden öldü
        Kalp krizi sonucu vefat eden AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Uys...
        Kalp krizi sonucu vefat eden AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Uys...
        Balıkesir'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de 8 düzensiz göçmen yakalandı