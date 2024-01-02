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        Haberler Dünya İsrail'in sadece yüzde 15'i Netanyahu'nun arkasında

        İsrail'in sadece yüzde 15'i Netanyahu'nun arkasında

        İsrail Demokrasi Enstitüsü'nün anketine göre İsraillilerin sadece yüzde 15'i Gazze çatışmalarının ardından Başbakan Netanyahu'nun görevine devam etmesini istiyor. Halkın yarısından çoğu Hamas ile çatışmayı doğru bulurken, çatışmanın ardından hemen erken seçime gidilmesi yüzde 70 oranda destekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 19:25 Güncelleme: 02.01.2024 - 19:26
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        Netanyahu'nun halk desteğinde tarihi düşüş
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        İsraillilerin sadece yüzde 15'i Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Gazze'de Hamas'a karşı yürütülen savaş sona erdikten sonra da görevde kalmasını isterken, çok daha fazla sayıda İsrailli, Netanyahu'nun 'Hamas'ı ezme' stratejisini destekliyor.

        İsrail Demokrasi Enstitüsü (IDI) tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 56'sı rehineleri kurtarmanın en iyi yolunun askeri saldırıya devam etmek olduğunu söylerken, yüzde 24'ü İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinli mahkumun daha serbest bırakılmasını içeren bir takas anlaşmasının en iyisi olacağını düşünüyor.

        Ancak ankete göre sadece yüzde 15'lik bir kesim Netanyahu'nun savaş sona erdiğinde başbakan olmasını istiyor. Siyasi rakibi ve mevcut savaş kabinesindeki ortağı merkezci Benny Gantz ise ankete katılanların yüzde 23'ünün desteğini aldı. Ankete katılanların yüzde 30'u ise tercih ettiği bir lider belirtmedi.

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        IDI, anketin 25-28 Aralık tarihleri arasında 746 katılımcı ile yüzde 95 güven düzeyinde gerçekleştirildiğini belirtti. IDI'nin Aralık ayında yaptığı bir önceki ankete göre İsraillilerin yüzde 69'u savaş biter bitmez seçimlerin yapılması gerektiğini düşünüyordu.

        Netanyahu cumartesi günü yaptığı açıklamada zaferin kazanılmasının aylar alabileceğini söylemişti. Peş peşe yapılan anketler, Hamas'ın Ekim ayında düzenlediği ve İsrail'in 75 yıllık tarihinde en ölümcül güne yol açan sürpriz saldırısından bu yana Netanyahu'nun popülaritesinin keskin bir şekilde düştüğünü ortaya koydu.

        İsrail güçleri yaklaşık üç aydır sürdürdükleri saldırılarda Gazze'nin büyük bölümünü yerle bir etti. Gazze sağlık yetkililerine göre savaşta 22 binden fazla Filistinli öldürüldü ve nüfusun çoğu yerinden edildi.

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        #Netanyahu
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