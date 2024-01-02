Balıkesir'de kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'de, jandarma ekiplerince kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan zanlılardan 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Havran, Karesi, Kepsut, Marmara ve Savaştepe ilçelerinde 33 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 44 şüphelinin ev ve araçlarına baskın yaptı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 125 gram kubar esrar, 15 gram uyuşturucu içerikli madde, 8 adet sentetik uyuşturucu hap, 8 gram kokain, 4 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 12 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 2 bin 897 litre kaçak ya da sahte içki, 60 litre alkol aroması, 36 adet alkol kiti, 2 adet eski eser, dedektör, 24 adet fişek ile suçta kullanılan araç ele geçirildi.

Yakalanan 44 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bu kişilerden nöbetçi hakimliğe çıkarılan 5 zanlı tutuklandı.