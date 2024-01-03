Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de inşaatta fenalaşan 17 yaşındaki genç, hastanede öldü

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde inşaatta fenalaşan 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 15:46 Güncelleme: 03.01.2024 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de inşaatta fenalaşan 17 yaşındaki genç, hastanede öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde inşaatta fenalaşan 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        17 Eylül Mahallesi'ndeki bir inşaatın içinde fenalaşan C.H'yi fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Komuta Kontrol Merkezine durumu bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan C.H, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gencin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İran'da art arda patlama! En az 25 ölü!
        İran'da art arda patlama! En az 25 ölü!
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        'Merkez'in hedefini tutturacağına inanıyorum'
        'Merkez'in hedefini tutturacağına inanıyorum'
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Fenerbahçe'de 3 ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de 3 ayrılık kapıda!
        Japonya'daki uçak kazasındaki detaylar belli olmaya başladı
        Japonya'daki uçak kazasındaki detaylar belli olmaya başladı
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        Teyzesinin cenazesine gidecekti! Feci ölüm!
        Teyzesinin cenazesine gidecekti! Feci ölüm!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Karı kocayı ayıran kaza!
        Karı kocayı ayıran kaza!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        TFF Başkanlığı'nın yakın tarihi!
        TFF Başkanlığı'nın yakın tarihi!

        Benzer Haberler

        Erdek'te izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
        Erdek'te izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de komşusunun ağılındaki koyunu öldürdüğü iddia edilen şüpheli ya...
        Balıkesir'de komşusunun ağılındaki koyunu öldürdüğü iddia edilen şüpheli ya...
        Balıkesir'de komşusunun ağılındaki koyunu öldürdüğü iddia edilen şüpheli ya...
        Balıkesir'de komşusunun ağılındaki koyunu öldürdüğü iddia edilen şüpheli ya...
        Ağıla girip koyunlara işkence yaptı; o anlar kamerada
        Ağıla girip koyunlara işkence yaptı; o anlar kamerada
        Balıkesirli kadınlara mobil sağlık taraması yapıldı
        Balıkesirli kadınlara mobil sağlık taraması yapıldı
        Ayvalık açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Ayvalık açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı