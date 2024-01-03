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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Karı kocayı ayıran kaza!

        Karı kocayı ayıran kaza!

        Tunceli'de, otomobilin şarampole devrildiği kazada 46 yaşındaki Gönül Ekinci hayatını kaybetti, aracı kullanan sürücü 47 yaşındaki eşi Şerif Ekinci ağır yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 14:05 Güncelleme: 03.01.2024 - 14:08
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        Karı kocayı ayıran kaza!
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        Tunceli'de kaza, öğle saatlerinde Koyunuşağı köyü Bağın Kaplıcaları yolunda meydana geldi. Şerif Ekinci (47) idaresindeki otomobil, sis ve buzlanmanın olduğu yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

        ARAÇTAN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDILAR

        DHA'da yer alan habere göre ihbarla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Şerif Ekinci ile eşi Gönül Ekinci, ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

        KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Gönül Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü Şerif Ekinci ise Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Tunceli
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