Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Erdek'te izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 15:06 Güncelleme: 03.01.2024 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erdek'te izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik istihbari çalışmalar sonucu Erdek'te bir alanda izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

        Jandarma ekiplerince araştırma ve teknik takibin ardından düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Zanlıların yanında kazıda kullanıldığı belirtilen 3 kürek, 2 fener, bir kazma ve bir tel fırça ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        2023 enflasyonu açıklandı
        2023 enflasyonu açıklandı
        Şampiyonun adı yok
        Şampiyonun adı yok
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        Teyzesinin cenazesine gidecekti! Feci ölüm!
        Teyzesinin cenazesine gidecekti! Feci ölüm!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Karı kocayı ayıran kaza!
        Karı kocayı ayıran kaza!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Eslem bebeği öldüren hatalı dönüşte sürücü serbest!
        Eslem bebeği öldüren hatalı dönüşte sürücü serbest!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        TFF Başkanlığı'nın yakın tarihi!
        TFF Başkanlığı'nın yakın tarihi!
        Futbol değil kaos!
        Futbol değil kaos!

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de komşusunun ağılındaki koyunu öldürdüğü iddia edilen şüpheli ya...
        Balıkesir'de komşusunun ağılındaki koyunu öldürdüğü iddia edilen şüpheli ya...
        Balıkesir'de komşusunun ağılındaki koyunu öldürdüğü iddia edilen şüpheli ya...
        Balıkesir'de komşusunun ağılındaki koyunu öldürdüğü iddia edilen şüpheli ya...
        Ağıla girip koyunlara işkence yaptı; o anlar kamerada
        Ağıla girip koyunlara işkence yaptı; o anlar kamerada
        Balıkesirli kadınlara mobil sağlık taraması yapıldı
        Balıkesirli kadınlara mobil sağlık taraması yapıldı
        Ayvalık açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Ayvalık açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Balıkesir'de sağanak yağış dolayısıyla ev ve iş yerlerini su bastı
        Balıkesir'de sağanak yağış dolayısıyla ev ve iş yerlerini su bastı