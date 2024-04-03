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        Balıkesirspor - Sebat Gençlikspor: 4-1

        TFF 3'üncü Lig 4'ncü Grup'ta 26'ncı hafta mücadelesinde sezonun ikinci yarısının flaş takımı Balıkesirspor evinde zirve takipçisi Sebat Gençlikspor'u 4-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 17:33 Güncelleme: 03.04.2024 - 17:33
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        Balıkesirspor - Sebat Gençlikspor: 4-1
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        TFF 3'üncü Lig 4'ncü Grup'ta 26'ncı hafta mücadelesinde sezonun ikinci yarısının flaş takımı Balıkesirspor evinde zirve takipçisi Sebat Gençlikspor'u 4-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

        Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibinin gollerini 12'nci dakikada Abdurrahman, 37'nci dakikada penaltıdan Bilal, 84'te Erkan ile 87'nci dakikada Batuhan attı. Konuk takımın tek golünü 75'inci dakikada penaltıdan Önder kaydetti.

        Bu sonuçla puanını 32'ye çıkaran Balıkesir son 3 maçı öncesinde Play-Off umudunu korudu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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