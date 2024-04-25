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        Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 314'üncü günde sürdürülüyor; kemik parçaları toprağın altında da aranıyor (3)

        KIZIKAN ÖRNEĞİ VERDİBalıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra haber alınamayan, 312 gün sonra evinin 4 kilometre uzağındaki dere kenarında kimlik, ehliyet, banka, kredi kartları ve kıyafet parçaları bulunan Korhan Berzeg için 25-30 kilometre karelik ağaçlıklı alanda arama çalışmalarına yarın da devam edilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 21:42 Güncelleme: 25.04.2024 - 21:45
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        Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 314'üncü günde sürdürülüyor; kemik parçaları toprağın altında da aranıyor (3)
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        KIZIKAN ÖRNEĞİ VERDİ

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra haber alınamayan, 312 gün sonra evinin 4 kilometre uzağındaki dere kenarında kimlik, ehliyet, banka, kredi kartları ve kıyafet parçaları bulunan Korhan Berzeg için 25-30 kilometre karelik ağaçlıklı alanda arama çalışmalarına yarın da devam edilecek. Çalışmalarda şu ana kadar yeni bir bulguya ulaşılamazken, Korhan Berzeg'in kızı Nisa Berzeg DNA karşılaştırılması için bugün Gönen Devlet Hastanesi'nde kan örneği verdi. Nisa Berzeg ile annesi Angela Berzeg'in İstanbul’a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kan örneklerinin ise İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda değerlendirilmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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