Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 314'üncü günde sürdürülüyor; kemik parçaları toprağın altında da aranıyor (3)

KIZIKAN ÖRNEĞİ VERDİ

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra haber alınamayan, 312 gün sonra evinin 4 kilometre uzağındaki dere kenarında kimlik, ehliyet, banka, kredi kartları ve kıyafet parçaları bulunan Korhan Berzeg için 25-30 kilometre karelik ağaçlıklı alanda arama çalışmalarına yarın da devam edilecek. Çalışmalarda şu ana kadar yeni bir bulguya ulaşılamazken, Korhan Berzeg'in kızı Nisa Berzeg DNA karşılaştırılması için bugün Gönen Devlet Hastanesi'nde kan örneği verdi. Nisa Berzeg ile annesi Angela Berzeg'in İstanbul’a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kan örneklerinin ise İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda değerlendirilmesi bekleniyor.