Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 315'inci günde sürdürülüyor; eğitimli köpek sayısı artırıldı (3)

1KEMİK PARÇASI DAHA BULUNDU

Korhan Berzeg’i (84) arama çalışmalarının 3’üncü gününde, 1 kemik parçası daha bulundu. 23 Nisan’da Berzeg’e ait malzemeler ve kıyafet parçaları ile ona ait olduğu düşünülen kemik parçalarının bulunduğu dere kenarının çevresindeki 300 metrelik alanda kadavra arama köpekleri ile çalışmalarını yoğunlaştıran ekiplerin, tırmıklarla baktıkları çalıların arasında bulduğu, 10 santimetre uzunluğundaki kemik parçasının insana mı yoksa hayvana mı ait olduğunun tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.