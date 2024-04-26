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        Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 315'inci günde sürdürülüyor; eğitimli köpek sayısı artırıldı (3)

        1KEMİK PARÇASI DAHA BULUNDUKorhan Berzeg'i (84) arama çalışmalarının 3'üncü gününde, 1 kemik parçası daha bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 17:09 Güncelleme: 26.04.2024 - 17:15
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        Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 315'inci günde sürdürülüyor; eğitimli köpek sayısı artırıldı (3)
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        1KEMİK PARÇASI DAHA BULUNDU

        Korhan Berzeg’i (84) arama çalışmalarının 3’üncü gününde, 1 kemik parçası daha bulundu. 23 Nisan’da Berzeg’e ait malzemeler ve kıyafet parçaları ile ona ait olduğu düşünülen kemik parçalarının bulunduğu dere kenarının çevresindeki 300 metrelik alanda kadavra arama köpekleri ile çalışmalarını yoğunlaştıran ekiplerin, tırmıklarla baktıkları çalıların arasında bulduğu, 10 santimetre uzunluğundaki kemik parçasının insana mı yoksa hayvana mı ait olduğunun tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.

        Saat 08.00’da başlayan ve 16.30’da sonlandırılan arama çalışmalarının ise yarın sabah yine devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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