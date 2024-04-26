Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 315'inci günde sürdürülüyor; eğitimli köpek sayısı artırıldı (2)
BURSA,İSTANBUL VE İZMİR'DEN GELEN KADAVRA KÖPEKLERİ İZ SÜRÜYORKendisine ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulunan Korhan Berzeg'i (84) arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor.
BURSA,İSTANBUL VE İZMİR’DEN GELEN KADAVRA KÖPEKLERİ İZ SÜRÜYOR
Kendisine ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulunan Korhan Berzeg’i (84) arama çalışmaları 3’üncü gününde devam ediyor. İlk gün Bursa İl Jandarma Komutanlığı’ndan bölgeye gönderilen 1 köpekli unsura destek olarak, İstanbul ve İzmir’den de bugün bölgeye köpekli unsurlar sevk edildi. İyi koku almaları için 20 dakika iz sürüp, 40 dakika dinlenmesi gereken köpekler, dönüşümlü olarak arazide görev alıyor.
300 METRELİK ALANDA ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTIRILDI
Bu sabah saat 08.00’de kadavra arama köpekleriyle birlikte yeniden araziye çıkan 6 Jandarma Asayiş Timi, 3 JASAT, 1 İstihbarat Timi ile 3 Jandarma Asayiş Komando unsurundan oluşan 61 personel, alan taraması yapıyor. Korhan Berzeg’'in evinin bulunduğu Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkii ile Turplu ile Gelgeç Mahallesi’ndeki ormanda arama çalışmaları sürdürülüyor. 30 kilometrekarelik alanda sürdürülen çalışmalar, Berzeg’e ait malzeme ve kıyafet parçaları ile ona ait olduğu düşünülen kemik parçalarının bulunduğu, dere kenarındaki 300 metrelik alanda yoğunlaştırıldı. Bütünlüğü bulunmayan iskelete ait diğer parçaların, hayvanlar tarafından parçalanıp taşınmış olma ihtimaline karşı daraltılan alanda aramaya devam ediliyor.
BULUNANLARIN KALÇA VE GÖĞÜS KEMİĞİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR
Öte yandan 23 Nisan’da bulunan ve DNA analizi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen, üzerinde doku bulunmayan kemik parçalarının, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendiriliyor. Yetkililer, ekiplerin kafatası ile diğer kemik parçalarını bulmak için bölgeyi adeta didik didik taradığını belirtirken, herhangi bir ize rastlanmaması durumunda arama çalışmalarının hafta sonu da devam edeceği öğrenildi.
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