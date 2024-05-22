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        Berberin ağılda cesedi bulunmuştu; arkadaşı dedikodu yaptığı için öldürmüş (2)

        2ŞÜPHELİ TUTUKLANDIBalıkesir'in Edremit ilçesinde, kendisine ait ağılda tartıştığı arkadaşı Sezgin Savaş'ı (33) tabancayla vurarak öldüren Emre Gündüz (29) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 21:13 Güncelleme: 22.05.2024 - 21:15
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        Berberin ağılda cesedi bulunmuştu; arkadaşı dedikodu yaptığı için öldürmüş (2)
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        2ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kendisine ait ağılda tartıştığı arkadaşı Sezgin Savaş'ı (33) tabancayla vurarak öldüren Emre Gündüz (29) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Öte yandan, olay anında çiftlikte olduğu belirlenen D.S. (41) isimli şüpheli de yakalanıp, tutuklandı. Polis ekiplerinin çiftlikte yaptığı aramada da 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildiği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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