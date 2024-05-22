Berberin ağılda cesedi bulunmuştu; arkadaşı dedikodu yaptığı için öldürmüş (2)
2ŞÜPHELİ TUTUKLANDIBalıkesir'in Edremit ilçesinde, kendisine ait ağılda tartıştığı arkadaşı Sezgin Savaş'ı (33) tabancayla vurarak öldüren Emre Gündüz (29) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kendisine ait ağılda tartıştığı arkadaşı Sezgin Savaş'ı (33) tabancayla vurarak öldüren Emre Gündüz (29) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, olay anında çiftlikte olduğu belirlenen D.S. (41) isimli şüpheli de yakalanıp, tutuklandı. Polis ekiplerinin çiftlikte yaptığı aramada da 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildiği öğrenildi.
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