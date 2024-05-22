Berberin ağılda cesedi bulunmuştu; arkadaşı dedikodu yaptığı için öldürmüş (2)

Öte yandan, olay anında çiftlikte olduğu belirlenen D.S. (41) isimli şüpheli de yakalanıp, tutuklandı. Polis ekiplerinin çiftlikte yaptığı aramada da 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.