Rus sanatçı Polina Ilyushkina, Balıkesir Üniversitesi'nde resim sergisi açtı

Rus sanatçı Polina Ilyushkina'ya ait eserlerin yer aldığı "Güzel Dünya" adlı resim sergisi, Balıkesir Üniversitesi'nde (BAÜN) açıldı.

BAÜN Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışa, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Törende konuşan Ilyushkina, Balıkesir Üniversitesi'nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, pastel çalışmalarının yer aldığı sergi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Ilyushkina, Rektör Oğurlu'ya ve etkinliğe katılanlara da teşekkür etti.

Rönesans Orkestrası müzisyenleri de etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, ilgileri dolayısıyla sanatseverlere teşekkürlerini sundu.

Oğurlu ise üniversite olarak uluslararası düzeyde bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinlikleri Balıkesir'de gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Konuk sanatçılara teşekkür eden Oğurlu, personelin ve öğrencilerin etkinliğe ilgilerinin memnuniyet verici olduğunu aktardı.

Oğurlu ve beraberindekiler, daha sonra Rönesans Orkestrası dinletisi eşliğinde sergideki eserleri inceledi.