Balıkesir'de cinayet suçundan hakkında 28 yıl hapis cezası verilen firari yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında kasten adam öldürme suçundan kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında kasten adam öldürme suçundan kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Edremit Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, firari A.C.O, saklandığı evde bulundu.
Firari, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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