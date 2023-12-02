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        Balıkesir'de cinayet suçundan hakkında 28 yıl hapis cezası verilen firari yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında kasten adam öldürme suçundan kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 19:53 Güncelleme: 02.12.2023 - 19:53
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        Balıkesir'de cinayet suçundan hakkında 28 yıl hapis cezası verilen firari yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında kasten adam öldürme suçundan kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Edremit Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, firari A.C.O, saklandığı evde bulundu.

        Firari, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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