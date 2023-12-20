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        Bandırma'da trafik, narkotik ve huzur uygulamasında 19 zanlı yakalandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen huzur operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:01 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:06
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        Bandırma'da trafik, narkotik ve huzur uygulamasında 19 zanlı yakalandı
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen huzur operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe genelinde 275 personelin katılımıyla güvenlik, asayiş, aranan şüphelilerin yakalanması, suçun önlenmesi için uygulama yapıldı. Uygulamada, 2 bin 870 kişinin bilgileri sorgulandı, 19 şüpheli yakalandı.

        Denetlemelerde, 75 umuma açık yer, 561 araç kontrol edildi. Araçlardan 32'si hakkında sorumlularına toplam 121 bin lira cezai işlem uygulandı.

        Yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tüfek ve 7 adet dolu kartuş. 3 kurusıkı tabanca ve 7 kurusıkı mermisi, 2 ruhsatsız tabanca, 16 adet fişek, 0,60 gram sentetik uyuşturucu, 2,70 gram esrar, 19 sentetik ecza hap, 2 uyuşturucu kullanma düzeneği ve bir bıçak ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 19 zanlının işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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