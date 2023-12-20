Gönen'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisini aldı.

Ekipler, belirledikleri 2 şüphelinin adresine düzenledikleri operasyonda 2 kilo 78 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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