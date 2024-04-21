Balıkesir'de hastanenin tuvaletinde gizli kamerayla kayıt yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hastanenin tuvaletinde gizli kamerayla kayıt yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hastanenin tuvaletinde gizli kamerayla kayıt yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçedeki hastanede görevli hemşire, engelli tuvaletinde çanta olduğunu fark etti.
Durumun polise bildirilmesi üzerine yapılan inceleme sonucu çantada gizli kamera düzeneğinin bulunduğu tespit edildi.
Başlatılan soruşturma kapsamında çantanın sahibinin bedensel engelli T.Ö. (52) olduğu belirlendi.
Hastaneye tekerlekli sandalyeyle sık sık gelen T.Ö. ekiplerce gözaltına alındı.
Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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