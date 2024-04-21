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        Sındırgı'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan yangında bir evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 14:30 Güncelleme: 21.04.2024 - 14:32
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        Sındırgı'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan yangında bir evde hasar oluştu.

        İlçeye bağlı kırsal Kınık Mahallesi'nde İzzet Demirayak'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Yangın söndürme çalışmalarında 3 arazöz de görev aldı.

        Yangında, evde hasar oluştu.

        İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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