Balıkesir'de "Ekonomi Ödülleri 2024" programı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Anayasa'nın değiştirilemez maddelerine ilişkin, "Şunun bilinmesi lazım ki bana göre 85 milyon insanımızın siyasi amentüsü bu ilk 3 maddedir." dedi.

Çiçek, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası tarafından Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Balıkesir Ekonomi Ödülleri 2024" başlıklı programda yaptığı konuşmada, Türk milletinin 1071'den bu yana Anadolu'da var olduğunu hatırlattı.

Bir ve beraber oldukça bütün sıkıntıların aşılabileceğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Hepimiz farklıyız. Lütfen birbirimizin siyasi görüşüne, etnik kökenine, mezhebine bakarak 'öteki' diye görmeyin, birbirinizi sevin. Seven adam mutlu olur, seven adam başarılı olur. Birbirinizi sevdikçe bu ülke ileri gider. Birbirimizi seversek her şeyi başarırız, yeter ki birbirimize sımsıkı sarılalım." diye konuştu.

Ödül almaya hak kazanan firmaların temsilcilerine ödüllerinin takdim edildiği programın ardından Balıkesir Ticaret Odası TOBB Uyum, Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.