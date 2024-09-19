Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de "Ekonomi Ödülleri 2024" programı düzenlendi

        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Anayasa'nın değiştirilemez maddelerine ilişkin, "Şunun bilinmesi lazım ki bana göre 85 milyon insanımızın siyasi amentüsü bu ilk 3 maddedir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 18:14 Güncelleme: 19.09.2024 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de "Ekonomi Ödülleri 2024" programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Anayasa'nın değiştirilemez maddelerine ilişkin, "Şunun bilinmesi lazım ki bana göre 85 milyon insanımızın siyasi amentüsü bu ilk 3 maddedir." dedi.

        Çiçek, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası tarafından Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Balıkesir Ekonomi Ödülleri 2024" başlıklı programda yaptığı konuşmada, Türk milletinin 1071'den bu yana Anadolu'da var olduğunu hatırlattı.

        Vatan için canlarını ortaya koyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazileri anan Çiçek, Anayasa ile ilgili tartışmalara değindi.

        Türkiye'nin son bir asırlık süreçte önemli kazanımlar sağladığını vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

        "Bizim son 100 yılda 3 önemli kazanımımız var, onlar olmasaydı başkaları olmazdı. O kazanımlar olmasaydı biz bugün burada bu töreni yapamazdık. Siz de bu ödülleri alamazdınız. Bunlardan biri Milli Mücadele'dir, ikincisi Cumhuriyet'tir, üçüncüsü ise demokrasidir. Bu üç değeri bize kazandıranlara Allah rahmet eylesin. Bu 3 kazanımın hukuki metin haline getirilmiş şekli Anayasa'nın ilk 3 maddesidir. Bunu iyi anlamak lazım. Siyasi görüşümüz, partilerimiz farklı olabilir, belirli konularda farklı konuşuyor olabiliriz ama şunun bilinmesi lazım ki bana göre 85 milyon insanımızın siyasi amentüsü bu ilk 3 maddedir. Amentümüzü değiştiremiyorsak bu 3 maddedeki değerleri koruyamadığımız takdirde Türkiye'nin geleceği müemmen değildir. Türkiye'nin gelecekte çok büyük sıkıntıları olur. Kimse durup dururken maraza çıkarmasın, geleceğe bakalım. Bunlar kolay kazanılmamıştır."

        - Türk özel sektörü olarak çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz"

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da bir şehrin birlik ve beraberlik içinde olmasının kente büyük katkı sağladığını dile getirdi.

        Balıkesir'in çok güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, odalar ve borsalarla sürekli görüştüklerini, iş dünyasının sıkıntılarını dinleyip çözümü için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

        "Türk özel sektörü olarak çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. İş insanı umutsuz olmaz, biz umutsuz olamayız." ifadesini kullanan Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

        Bir ve beraber oldukça bütün sıkıntıların aşılabileceğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Hepimiz farklıyız. Lütfen birbirimizin siyasi görüşüne, etnik kökenine, mezhebine bakarak 'öteki' diye görmeyin, birbirinizi sevin. Seven adam mutlu olur, seven adam başarılı olur. Birbirinizi sevdikçe bu ülke ileri gider. Birbirimizi seversek her şeyi başarırız, yeter ki birbirimize sımsıkı sarılalım." diye konuştu.

        Ödül almaya hak kazanan firmaların temsilcilerine ödüllerinin takdim edildiği programın ardından Balıkesir Ticaret Odası TOBB Uyum, Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Törene, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin ve iş insanları katıldı.

        Ekonomi Ödülleri programı öncesinde Altıeylül ilçesinde TOBB tarafından yaptırılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Zağnospaşa Ortaokulu'nun açılışı yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        19 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        19 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        18 yıl önce kaybolan Hatice cinayete mi kurban gitti?
        18 yıl önce kaybolan Hatice cinayete mi kurban gitti?
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de 3 bin 879 litre sahte zeytinyağı, 1800 kilo sahte bal ele geçi...
        Balıkesir'de 3 bin 879 litre sahte zeytinyağı, 1800 kilo sahte bal ele geçi...
        Balıkesir'de sahte olan 3 bin 879 litre zeytinyağı ve 1,8 ton bal ele geçir...
        Balıkesir'de sahte olan 3 bin 879 litre zeytinyağı ve 1,8 ton bal ele geçir...
        Edremit'te zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Edremit'te zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Manyas'ta ayçiçeği hasadı sürüyor
        Manyas'ta ayçiçeği hasadı sürüyor
        Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı başladı
        Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı başladı
        Manyas'ta Gaziler Günü kutlandı
        Manyas'ta Gaziler Günü kutlandı