Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de 3 bin 879 litre sahte zeytinyağı, 1800 kilo sahte bal ele geçirildi

        BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde jandarmanın 2 adrese düzenlediği operasyonda, sahte olduğu belirlenen 3 bin 879 litre zeytinyağı ve 1800 kilogram bal ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 17:10 Güncelleme: 19.09.2024 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de 3 bin 879 litre sahte zeytinyağı, 1800 kilo sahte bal ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde jandarmanın 2 adrese düzenlediği operasyonda, sahte olduğu belirlenen 3 bin 879 litre zeytinyağı ve 1800 kilogram bal ele geçirildi.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, halk sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretme ve marka hakkına tecavüz suçlarına yönelik yürütülen istihbarat çalışmalarında, Ümit B.'nin, Burhaniye ilçesinde sahte zeytinyağı ve bal imalatı yaptığı belirlendi. Burhaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma tarafından tespit edilen 2 adrese düzenlenen operasyonda sahte olduğu belirlenen 3 bin 879 litre zeytinyağı ve 1800 kilogram bal ele geçirildi. Ümit B. gözaltına alındı. Şüphelinin, piyasadan temin ettikleri ucuz palm, soya gibi bitkisel yağlara aroma ve endüstriyel boya ekleyerek taklit ve tağşiş ürünler ürettikleri belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        18 yıl önce kaybolan Hatice cinayete mi kurban gitti?
        18 yıl önce kaybolan Hatice cinayete mi kurban gitti?
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        İranlı turist, güzelleşmek için İstanbul'a geldi kabusu yaşadı
        İranlı turist, güzelleşmek için İstanbul'a geldi kabusu yaşadı
        Beyrut'ta endişe hakim
        Beyrut'ta endişe hakim
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de sahte olan 3 bin 879 litre zeytinyağı ve 1,8 ton bal ele geçir...
        Balıkesir'de sahte olan 3 bin 879 litre zeytinyağı ve 1,8 ton bal ele geçir...
        Edremit'te zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Edremit'te zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Manyas'ta ayçiçeği hasadı sürüyor
        Manyas'ta ayçiçeği hasadı sürüyor
        Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı başladı
        Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı başladı
        Manyas'ta Gaziler Günü kutlandı
        Manyas'ta Gaziler Günü kutlandı
        Balıkesir merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama
        Balıkesir merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama