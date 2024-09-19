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        Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı başladı

        Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı, Ayvalık ilçesinde 122 sporcunun katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 12:57 Güncelleme: 19.09.2024 - 12:57
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        Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı başladı
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        Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı, Ayvalık ilçesinde 122 sporcunun katılımıyla başladı.

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde organize edilen plaj voleybolu etkinliğine, Küçükköy Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Sarımsaklı plajları ev sahipliği yapıyor.

        Balıkesir etabına Türkiye, Avusturya, Çekya, Estonya, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Letonya, Japonya, Slovakya, Kazakistan, Macaristan, Hollanda, İsviçre, Ukrayna, Fransa ve ABD'nin aralarında olduğu 35 ülkeden 49 takımdaki 122 sporcu katılıyor.

        Türkiye'yi erkeklerde Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru, Hasan Hüseyin Mermer-Sacit Kurt, Ahmet Can Tür-Tuna İmdat ve Nevzat Kaan Erol-Barış Güldalı, kadınlarda ise Su Şimdim-Ceylin Sayar, Melis Durası-Müge Ocakçı ve Ayşe Dil-Selin Toy ikilileri temsil ediyor.

        TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, organizasyonun sorunsuz başladığını söyledi.

        Değirmenci, 4 gün sürecek müsabakaları seyircilerin ücretsiz izleyebileceğini belirterek, "Herkesi, Sarımsaklı plajlarında kurulan bu harika tesislere bekliyoruz." diye konuştu.

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